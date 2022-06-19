Magnussen: "Beşinci sırayı korumak hiç kolay olmayacak"

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Haas pilotları, cumartesi günü yıldızlaştılar ve yağmur altında çok iyi performans sergilediler.

Kevin Magnussen güçlü bir son tur çıkarmasının ardından beşinci en iyi zamanı yaparken, Mick Schumacher altıncı oldu.

Bu, Haas'ın uzun süre sonra sahip olduğu en iyi sıralama turları sonucuydu.

Sıralama turlarının ardından konuşan Magnussen şöyle dedi: "Bugün gerçekten çok keyif aldım. Umut ettiğimiz sıralama turları tam olarak buydu. Bugün sıralama turları için puan verilmesini çok isterdim! Şimdi bu sonuçları yarışa çevirmemiz gerekiyor."

"Beşinci ve altıncı sıralardan çok memnunum. Tüm ekip gerçekten iyi bir iş çıkardı. Bu tür şartlarda takım tarafından doğru zamanda piste çıkarılmanız önemlidir.”

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Fakat sürüş yapmak hiç kolay değildi. Bu, çok sayıda su birikintisi olan eski bir pist. Kontrolü kaybedebileceğiniz birçok yer var.”

Magnussen, yarış için tahminde bulunmaktan kaçınıyor.

“Arkada birkaç hızlı isim var. Yarışta beşincilik için mücadele edebileceğimizi pek düşünmüyorum. Elbette, mümkünse bunu yapmaya çalışacağız fakat sahip olduğumuz araca bakarsak, gridin ortasında bir yerdeyiz."

"Şimdi bunun daha önünde, beşinci sıradan başlıyoruz ve neler olacağını göreceğiz. Eğer ilk on içinde bitirebilirsek gerçekten güzel olurdu."

Aracın bu tür şartlarda daha mı iyi çalıştığı sorusuna Magnussen, "Imola'da bile bu tür şartların aracımıza uygun olduğunu görmüştük. Bugün her turda pistin durumu gelişti ve bu yüzden sürekli gelişmek önemliydi. Bugün bence bunu doğru şekilde yaptık."

"Bu tür koşullarda sürekli olarak zorlamak benim epey hoşuma gidiyor. Takım adına da çok mutluyum. Mick de altıncı oldu ve harika bir iş çıkardı. Beşinci ve altıncı sıralar takım için harika. Cumartesi günü puan alamıyor olsak da gülümsemek için nedenlerimiz var."

"Amacımız puan kazanmak ve beşinci sıradan başladığınızda bu hedefe ulaşmak çok daha kolay oluyor. Eğer başlangıç pozisyonumuzu koruyabilirsek iyi olacak fakat bunu yapmamız hiç kolay değil."