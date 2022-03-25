Magnussen: "Benim için harika bir gün değildi"

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Bahreyn Uluslararası Pisti'nde güçlü bir performans sergileyen Kevin Magnussen, pozitif bir ruh haliyle Suudi Arabistan'a gelmişti. Fakat cadde pistinde işler Danimarkalı pilot için pek de iyi başlamadı.

İlk antrenman seansında hidrolik sızıntısı nedeniyle pite geri dönmek zorunda kalan Magnussen, seansı tek turla kapattı.

İkinci seansta piste geri dönse de, yaşadığı mekanik sorun nedeniyle aracını kenara çekti ve seansı erken kapattı.

Daha önce Suudi Arabistan'da yarışmadığı için attığı her tur Magnussen için önemli olacak.

Günün ardından Haas tarafından yayınlanan açıklamada Magnussen şöyle dedi: "Pek fazla sürüş yapamamak hoş değildi fakat aracı sürebildiğim turlarda kendimi çok kötü hissetmedim."

"Üçüncü antrenmanda işlerin yolunda gitmesini umuyorum. Sıralama turlarına biraz daha fazla turla gitmek önemli olacak."

"Mick'in uzun sürüşler hakkında topladığı bilgileri yarışa hazırlanmak için kullanabiliriz."

"Tüm bunların ötesinde bu, harika bir pist, çok hızlı, çok fazla aksiyon var. Bu yüzden yarın piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Haas garajının diğer tarafında daha fazla sürüş vardı ve Mick Schumacher kötü bir gün geçirmedi.

Schumacher, "Yine değerli bilgiler edindik. Maalesef her iki araçla çok fazla sürüş yapamadık. Umarım durum gelecekte daha farklı olur."

"Sanırım elimizde nasıl bir paket olduğunu gayet iyi biliyoruz ve şimdi bunu ne kadar etkili kullanacağımız sadece bize bağlı.” dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images