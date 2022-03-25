Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / FIA, sürücülerin cuma günkü basın etkinliklerini iptal etti Sonraki / Seidl: "Sorun yaşamaktan ziyade hızımız yok"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Magnussen: "Benim için harika bir gün değildi"

Suudi Arabistan'da sorunlu bir günü geride bırakan Kevin Magnussen, kendisi için pek iyi bir gün olmadığını kabul ediyor.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Magnussen: "Benim için harika bir gün değildi"
Haberi dinle

Bahreyn Uluslararası Pisti'nde güçlü bir performans sergileyen Kevin Magnussen, pozitif bir ruh haliyle Suudi Arabistan'a gelmişti. Fakat cadde pistinde işler Danimarkalı pilot için pek de iyi başlamadı.

İlk antrenman seansında hidrolik sızıntısı nedeniyle pite geri dönmek zorunda kalan Magnussen, seansı tek turla kapattı.

İkinci seansta piste geri dönse de, yaşadığı mekanik sorun nedeniyle aracını kenara çekti ve seansı erken kapattı.

Daha önce Suudi Arabistan'da yarışmadığı için attığı her tur Magnussen için önemli olacak.

Günün ardından Haas tarafından yayınlanan açıklamada Magnussen şöyle dedi: "Pek fazla sürüş yapamamak hoş değildi fakat aracı sürebildiğim turlarda kendimi çok kötü hissetmedim."

"Üçüncü antrenmanda işlerin yolunda gitmesini umuyorum. Sıralama turlarına biraz daha fazla turla gitmek önemli olacak."

"Mick'in uzun sürüşler hakkında topladığı bilgileri yarışa hazırlanmak için kullanabiliriz."

"Tüm bunların ötesinde bu, harika bir pist, çok hızlı, çok fazla aksiyon var. Bu yüzden yarın piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Haas garajının diğer tarafında daha fazla sürüş vardı ve Mick Schumacher kötü bir gün geçirmedi.

Schumacher, "Yine değerli bilgiler edindik. Maalesef her iki araçla çok fazla sürüş yapamadık. Umarım durum gelecekte daha farklı olur."

"Sanırım elimizde nasıl bir paket olduğunu gayet iyi biliyoruz ve şimdi bunu ne kadar etkili kullanacağımız sadece bize bağlı.” dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22

Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
FIA, sürücülerin cuma günkü basın etkinliklerini iptal etti
Önceki haber

FIA, sürücülerin cuma günkü basın etkinliklerini iptal etti
Sonraki haber

Seidl: "Sorun yaşamaktan ziyade hızımız yok"

Seidl: "Sorun yaşamaktan ziyade hızımız yok"
Yorumları görüntüle
Niels Dijksterhuis Daha fazlası
Niels Dijksterhuis
F3 Bahreyn: Colapinto ilk sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı! Bahreyn
FIA F3

F3 Bahreyn: Colapinto ilk sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı!

Sözleşmesini uzatan Pourchaire, Sauber Akademisi'nde devam edecek
Formula 1

Sözleşmesini uzatan Pourchaire, Sauber Akademisi'nde devam edecek

Button: "Max Verstappen en hızlı ve en yetenekli F1 pilotu"
Formula 1

Button: "Max Verstappen en hızlı ve en yetenekli F1 pilotu"

Son Haberler

Wolff: "Takımlara güvence verildi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Takımlara güvence verildi"

Seidl: "Sorun yaşamaktan ziyade hızımız yok"
Formula 1 Formula 1

Seidl: "Sorun yaşamaktan ziyade hızımız yok"

Magnussen: "Benim için harika bir gün değildi"
Formula 1 Formula 1

Magnussen: "Benim için harika bir gün değildi"

FIA, sürücülerin cuma günkü basın etkinliklerini iptal etti
Formula 1 Formula 1

FIA, sürücülerin cuma günkü basın etkinliklerini iptal etti

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.