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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Magnussen: "Beni performans değil dayanıklılık endişelendiriyor"

Haas pilotu Kevin Magnussen, arka arkaya ikinci kez yolda kalmasının ardından dayanıklılığın kendisini endişelendirdiğini dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Magnussen: "Beni performans değil dayanıklılık endişelendiriyor"
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Magnussen, Azerbaycan GP'nin son bölümünde VF-22'nin güç ünitesinde ortaya çıkan problemin ardından yarışı bırakmak zorunda kaldı ve yarış içerisinde sorun yaşayan dördüncü Ferrari motorlu araca sahipti.

Sezonun ilk dört yarışının üçünden puanla ayrılan Haas, böylelikle son dört hafta sonundan puansız dönmüş oldu.

Aslında bu, Magnussen'in arka arkaya ikinci kez yarış dışı kaldığı anlamına da geliyordu çünkü Monako'da da güç ünitesindeki sorunla yarış dışı kalmıştı.

Magnussen, Haas'ın performansından ziyade dayanıklılığın kendisini daha fazla endişelendirdiğini söyledi.

Danimarkalı sürücü, "Monako'da puan alabilecek durumda olmasına rağmen güç ünitesi sorunu yaşadık."

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bu pazar günü de yine puan kazanabilecek durumdaydık. Bu yüzden beni endişelendiren şey performans değil, dayanıklılıktan dolayı endişeliyim."

"Buna bakmalı ve pozitif kalmalıyız. Her şeyin lehimize döneceğine eminim." dedi.

Ne olduğu sorusuna Magnussen, "Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Gücü kaybettiğimi biliyorum ama tam olarak neyin bozulduğunu bilmiyorum."

"Bu yüzden durmak zorundaydım. Yani güç ünitesi sorunu olduğuna eminim ama gerisini bilmiyorum. Talihsiz bir andı fakat artık bir sonrakine odaklanacağız." dedi.

Eğer yarış dışı kalmasaydı ne yapabileceği sorusuna Magnussen, "Bir şey söylemek zor çünkü yarış dışı kaldıktan sonra neler olduğuna bakmadım."

"Fakat görünüşe bakılırsa sekizinci, dokuzuncu sıralar için verilen savaşın içerisindeydik. Yarışta sıralama turlarından daha güçlüydük ve iyi bir sonuç alabilirdik." dedi.

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