Magnussen: "Bence bugünün en olumlu yanı son yarış olmasıydı"

Haas tüm sezon boyunca cumartesileri tek turda daha hızlı görülen ama yarışta çok çabuk lastik aşındıran bir görüntü sergiledi. Haas'ın bu performansını Amerika GP'de getirdikleri güncelleme paketi de değiştirmedi.

Haas sezonun son yarışında da aynı performansı gösterdi. Hulkenberg, sürpriz bir performansla sıralamalarda son bölüme kalırken Magnussen 17. sırada yarışa başladı. Ancak Haas Abu Dabi'de de lastiklerle sorun yaşamaya devam etti. Hulkenberg 8. başladığı yarışta devamını getiremedi ve 15. sırada damalı bayrağı gördü. Kevin Magnussen ise, yarışı son sırada tamamladı.

Kevin Magnussen yarışın onlar için tek olumlu yanının sezonun son yarışı olduğunu söyledi.

Magnussen, "Bence bugünün tek olumlu yanı son yarış olmasıydı. Artık bu sezonu kapatabilir ve gelecek yıla bakabiliriz."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

"Bizim için iyi bir yıl olmadı, gelişmemiz gereken hızda gelişemedik ya da hiç gelişemedik. Yıla iyi bir konumda başladık ama gelişim yarışında rakiplerimize yenildik. Arayı kapatmak bizim için büyük bir kış olacak ama bunu yapabileceğimize inanıyorum." dedi.

Hulkenberg tekrar Formula 1'e döndüğü için mutlu olduğunu söylerken takım arkadaşına katılarak yarışta kendileri için tek olumlu sezonun sonuna gelmiş olmalarını söyledi.

Hulkenberg, "Benim için olumlu olan bu sezon boyunca hissettiklerim. Formula 1'de yarışmak, rekabete geri dönmek için duyduğum açlık, bu gerçekten eğlenceli ve güzeldi. Zorlu Pazar günlerinde bile bundan keyif alıyorum ve daha fazlası için açım, yani bu olumlu bir haber."

"Aksi takdirde, bugün sezonun hikayesiydi, sadece yeterli hızımız yok. Bugünkü sorun lastik aşınması değildi, sadece hızdı. Daha hızlı otomobillere ayak uyduramadık. Artık bunu bir kenara bıraktık umarım gelecek yıl daha iyi bir otomobile sahip oluruz." dedi.