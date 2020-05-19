Magnussen: "Bazen limitleri gerçekten aştım"

Geçtiğimiz birkaç sezonda Kevin Magnussen pek çok rakibiyle sert şekilde mücadele etti ve zaman zaman sert eleştiriler aldı.

2017 Macaristan GP'de Nico Hulkenberg'le sert bir tartışmaya giren Magnussen, takım arkadaşı Romain Grosjean'a dahi sert davrandı.

Magnussen, bazen limitleri aştığını itiraf ediyor. Ancak rota grupta savaşırken bunu yapmaktan başka çareleri olmadığını söylüyor.

Magnussen, “Kesinlikle bununla ilgili sorunları olan ve bu konuda şikayet eden birkaç sürücü var ve zaman zaman sınırı aştığımı itiraf eden ilk kişi benim."

"Ama bunu yapan tek kişi olduğumu sanmıyorum.

“Mesele şu ki son yıllarda orta grup içerisinde mücadele ettim. Genellikle de orta grubun ortasındaydım ve eğer 10. sırada gidiyorsanız ve 11. kişi sizi zorluyorsa veya tam tersi ise, o zaman kazanabileceğiniz bir puan vardır, ama kaybedeceğim gerçekten bir şey yoktur."

"Onuncu sıra civarındayken çok sert mücadelelere girdim ve bazıları sınırı aştı. Bunu şu şekilde görüyorum: Sınıra ulaşmalı ancak sınırı geçmemelisiniz. Sürüş stilinizle sınıra ulaşmanız gerekir."

"Sınırı geçmemeli, sınıra ulaşmalısınız. Bazen bunu bulmak zor olabiliyor. Bu yüzden sınırı aşmamak için çizginin biraz altında kalmak daha iyi oluyor. dedi.