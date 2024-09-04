Magnussen, Bakü'de yarışmayacağını doğruladı
Kevin Magnussen, Bakü'de aracını başka bir sürücüye bırakacak.
Kevin Magnussen, Haas F1 Team, during the drivers parade
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Formula 1'de bir sürücü 12 ayda 12 ceza puanı topladığı takdirde bir sonraki yarıştan men ediliyor.
Kevin Magnussen de ceza sınırındaydı ve iki ceza puanı alması halinde bir sonraki yarıştan men edilecekti.
İtalya GP'de iki puan daha alan Magnussen, otomatik olarak Bakü yarışından men edildi fakat bu konuda resmi bir açıklama yoktu.
Bu karar hakkında ilk kez tepki veren Magnussen, sosyal medyadan, "İyi haber Monza'da kazanılan bir puan, kötü haber ise Bakü'deki yarış yasağı."
"Singapur'da görüşürüz." ifadelerini kullandı.
Haas'ın Bakü'de Oliver Bearman ile yarışması bekleniyor.
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