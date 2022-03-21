Magnussen: "Bahreyn'de çok daha yorgun olacağımdan endişeleniyordum"

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Magnussen, 2020 sezonunun ardından Haas ile yollarını ayırmış ve geçtiğimiz yılı Chip Ganassy Racing ile IMSA SportsCar Championship'de yarışarak geçirmişti.

Ancak Haas, Rus sürücü Nikita Mazepin ile olan anlaşmasını sona erdirmesinin ardından Bahreyn'deki son sezon öncesi testinde Danimarkalı pilotu takıma aldı.

Magnussen, bu hafta sonu gerçekleştirilen Bahreyn Grand Prix'si sıralama turlarında Q3'e çıktı ve yarışı orta grubun lideri olarak beşinci sırada bitirdi.

Magnussen, ön gruptaki her iki Red Bull pilotu da yarış dışı kalmadan önce yedinci sıradaydı. Takımın bu zamana kadarki en iyi finişi 2018 Avusturya Grand Prix'sindeki yedincilikti.

Danimarkalı pilot, "Bu çok eğlenceliydi, çok keyif aldım. Yeniden bu pozisyonda olmak çok iyi ve orta grubun en güçlü aracı bizdik. Takım harika bir iş çıkardı."

"Orta grubun en güçlüsü bizdik, neredeyse tüm yarış boyunca Mercedes'i görebiliyordum. Son turlardaki güvenlik aracının yardımcı olduğunu biliyorum ama bu sadece farklı bir hikaye."

"Hafta sonu boyunca, buraya gelme fırsatına inanamadığımı söyledim. Bugün beşinci olmak çılgıncaydı." dedi.

Magnussen, boynunun "oldukça gergin" hissettirdiğini ama "tahmin ettiğinden daha iyi" olduğunu söyledi.

Magnussen, "Çok daha yorgun olacağımdan endişeliydim."

"Ancak bazen iyi bir pozisyonda olduğunuzda, ekstra enerjiniz oluyor ve kesinlikle iyiydim." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Magnusen, takımın Bahreyn performansına kendini kaptırmadığını ve orta gruptaki mücadeleye odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.

Magnussen, "Orta gruba odaklanıyoruz ve bugün Red Bull'lar sayesinde şanslı olduğumuzu biliyoruz."

"Eğer Cidde'de yedinci sırada olabilirsek, bugün ile aynı sonucu almış oluruz. Sadece bugün fazladan dört puan aldığımız için şanslıyız." dedi.

Magnussen, ilk bölümde "lastiklerini çok kullandığını" ve bu yüzden planlanandan iki tur önce pite geldiğini söyledi. Ancak ikinci bölümde daha uzun süre dışarıda kalmayı başardığını ve orijinal stratejilerine geri dönebildiklerini açıkladı.

"Kritik virajlarda ne kadar zorlayacağımızı ve bütün bunları, mühendisler ile birlikte gerçekten iyi yönettik."

"Kesinlikle daha ilgiliyim ve bence herkes bu araçlarla daha fazlasını öğrenip daha fazla anlamayı deniyor."