Magnussen: "Baba olmanın beni yavaşlattığını sanmıyorum"
Kevin Magnussen ikinci kez baba olmasının kendisini olumsuz etkileyeceği görüşünde katılmıyor.
Motor sporlarında baba olan sürücülerin "hız kaybettiği" uzun zamandır söylenen ya da inanılan bir şey.
Niki Lauda daha önce sürücülerin bir çocuk babası olmasının ardından birkaç ondalık kaybettiğini söylemişti.
Kevin Magnussen geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba oldu ve kendisine Lauda'nın sözleri soruldu.
Bunun olmasından korkup korkmadığı sorusuna Magnussen, "Hayır, hiç sanmıyorum."
"Lauda yarışırken bunun böyle olmasını anlayabiliyorum çünkü tehlike miktarı bugünkünden tamamen farklı bir boyuttaydı."
"Bugün de tehlike unsuru var ama benim düşündüğüm bir şey değil." cevabını verdi.
Magnussen, Alonso kadar uzun süre yarışacağını sanmıyor.
Ailesinin kariyerine olan etkisi hakkında Magnussen, "Evet, yani Alonso kadar uzun süre yarışacağımı sanmıyorum!"
"Bilmiyorum. Bundan 11 yıl sonra da yarışacağımı sanmıyorum fakat şu anda kendimi hâlâ genç hissediyorum ve bence ailem mevcut programımla çok iyi çalışıyor. Onlar da pek çok yarışa geliyorlar."
"Çocuklarım hâlâ küçükler, bu yüzden bizimle seyahat edebiliyorlar çünkü henüz okula gitmeleri gerekmiyor."
"Bu yüzden daha önümde birkaç yıl olduğunu düşünüyorum." dedi.
Kevin Magnussen, Haas F1 Team, walks back to the garage after retiring from the Qualifying session
Fotoğraf: Mark Sutton
Magnussen'in iki yıllık kontratı bu yılın sonunda bitecek ve takımın kendisiyle devam etmesi bekleniyor.
Gelecek yılla alakalı patronlarıyla görüşme yapıp yapmadığı sorusuna Magnussen, "Diğer tüm kontrat yenilemelerimiz beş dakikalık bir telefon görüşmesi ya da çok kısa bir sohbet sonrası gerçekleşti."
"Bu adamlarla (Haas) hiçbir zaman çok karmaşık geçmedi. Gene Haas işin içinde ve son kararı o veriyor elbette. Fakat Gunther'in tavsiyesini alıyor."
"Gene isterse onunla konuşurum, bu ona kalmış. Fakat tabii ki yarışa her geldiğinde onunla konuşuyorum." dedi.
Takımın bu yılki performansına rağmen yarışmaktan keyif alıp almadığı sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Elbette güçlü ve rekabetçi olduğunuzda daha eğlenceli oluyor fakat kovalayan taraf olmanın da tatmin edici bir yanı var."
"Bu takımın bazen bir dalga gibi gelgitler yaşadığını biliyorum ve şu anda da kesinlikle ilerlemek istediğimiz bir noktada olduğumuzu düşünüyorum."
"Yine de şu anda iyimser olmak için pek çok neden var ve bence gelecek bizim için çok parlak görünüyor."
"MoneyGram gibi harika bir isim sponsorumuz var. Takımdaki durumu çok değiştirdiler. Bence bu noktadan sonra, olmak istediğimiz yere geri dönmeye odaklanmak ve çalışmak için iyi sebeplerimiz var."
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