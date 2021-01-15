Magnussen baba oldu
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Eski Formula 1 pilotu Kevin Magnussen, bugün eşinin doğum yaptığını ve bir kız bebek dünyaya getirdiğini açıkladı.
2015'ten bu yana birlikte olan ve 2019'da dünya evine giren Louise Gjorup-Kevin Magnussen çiftinin geçen yıl bir bebek beklediği iddia edilmişti.
Magnussen kısa bir süre önce yaptığı açıklamada baba olacağını doğrulamış ancak bunun ne zaman olacağıyla ilgili bilgi vermemişti.
Bugün sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Magnussen, eşinin bir kız bebek dünyaya getirdiğini açıkladı.
Çift, bebeklerinin ismini Laura koydu.
Ancak Laura, normalden yedi hafta erken dünyaya geldiği için belli bir süre hastanede kalacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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Magnussen baba oldu
paylaşım
yorumlar
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