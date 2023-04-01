Magnussen: "Ayar konusunda farklı bir yol izledik"

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Haas, zorlu geçirdiği birkaç sezonun ardından 2023'te orta grupta mücadele verecek gibi görünüyor.

Takımın pilotları Magnussen ve Nico Hulkenberg, Cumartesi günkü sıralama turlarında sırasıyla 14. ve 10. sırada yer aldılar.

Takım arkadaşı Q3'e kalırken kendisinin Q2'de elenmesi hakkında Magnussen, şunları söyledi: "Q2'de işleri biraz batırdım. Özellikle son sektörde, 6. virajda ve düzlükte."

"Q1'de her şeyin üstesinden geldiğimi hissediyorum, Q2'deki ilk turum iyiydi ama ihtiyacım olduğunda turumu berbat ettim." dedi.

Magnussen sıralamada beklediği performansı gösteremese de, ilk iki yarışın ardından araçta farklı ayarlar denediklerini ve gidişattan oldukça memnun olduğunu açıkladı.

Ayrıca Danimarkalı pilot, bu sezon sık sık puanlar için mücadele edebileceklerini düşünüyor.

"Sanırım testlerden beri bu araçla düşük yakıtla sürüş yapmak benim için biraz zor oldu ama şimdi iyi bir adım attığımızı hissediyorum."

"Hâlâ son noktayı koymaya çalışıyoruz ama ayarlar konusunda farklı bir yol izledik ve sanırım bu benim daha çok hoşuma gidiyor."

"Genel olarak orta grup birbirine yakın olduğu için birden fazla takımın puanlar için sık sık mücadele edeceğini düşünüyorum, buna biz de dahiliz."