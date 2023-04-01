Önceki / Ocon: "Trafik yüzünden son bölümü kaçırdım" Sonraki / Alonso: "Mercedes, yaşadığı sorunları büyütüyor"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Magnussen: "Ayar konusunda farklı bir yol izledik"

Kevin Magnussen, takımın ayar konusunda farklı bir yol izlediklerini ve bundan memnun olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Magnussen: "Ayar konusunda farklı bir yol izledik"
Haberi dinle

Haas, zorlu geçirdiği birkaç sezonun ardından 2023'te orta grupta mücadele verecek gibi görünüyor. 

Takımın pilotları Magnussen ve Nico Hulkenberg, Cumartesi günkü sıralama turlarında sırasıyla 14. ve 10. sırada yer aldılar. 

Takım arkadaşı Q3'e kalırken kendisinin Q2'de elenmesi hakkında Magnussen, şunları söyledi: "Q2'de işleri biraz batırdım. Özellikle son sektörde, 6. virajda ve düzlükte."

"Q1'de her şeyin üstesinden geldiğimi hissediyorum, Q2'deki ilk turum iyiydi ama ihtiyacım olduğunda turumu berbat ettim." dedi.

Magnussen sıralamada beklediği performansı gösteremese de, ilk iki yarışın ardından araçta farklı ayarlar denediklerini ve gidişattan oldukça memnun olduğunu açıkladı.

Ayrıca Danimarkalı pilot, bu sezon sık sık puanlar için mücadele edebileceklerini düşünüyor.

"Sanırım testlerden beri bu araçla düşük yakıtla sürüş yapmak benim için biraz zor oldu ama şimdi iyi bir adım attığımızı hissediyorum."

"Hâlâ son noktayı koymaya çalışıyoruz ama ayarlar konusunda farklı bir yol izledik ve sanırım bu benim daha çok hoşuma gidiyor."

"Genel olarak orta grup birbirine yakın olduğu için birden fazla takımın puanlar için sık sık mücadele edeceğini düşünüyorum, buna biz de dahiliz."

paylaşım
yorumlar

Ocon: "Trafik yüzünden son bölümü kaçırdım"

Alonso: "Mercedes, yaşadığı sorunları büyütüyor"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Piastri: "Yarış herkes için zor olacak"

Piastri: "Yarış herkes için zor olacak"

Formula 1
Avustralya GP

Piastri: "Yarış herkes için zor olacak" Piastri: "Yarış herkes için zor olacak"

Horner: "Birbirlerine meydan okuyacak iki pilot istiyoruz"

Horner: "Birbirlerine meydan okuyacak iki pilot istiyoruz"

Formula 1

Horner: "Birbirlerine meydan okuyacak iki pilot istiyoruz" Horner: "Birbirlerine meydan okuyacak iki pilot istiyoruz"

Szafnauer: "Gasly, takıma tam olarak alıştığında daha da hızlanacak"

Szafnauer: "Gasly, takıma tam olarak alıştığında daha da hızlanacak"

Formula 1

Szafnauer: "Gasly, takıma tam olarak alıştığında daha da hızlanacak" Szafnauer: "Gasly, takıma tam olarak alıştığında daha da hızlanacak"

Kevin Magnussen Daha fazlası
Kevin Magnussen
Steiner: "Hulkenberg'in deneyimi şimdiden takımda işe yaradı"

Steiner: "Hulkenberg'in deneyimi şimdiden takımda işe yaradı"

Formula 1

Steiner: "Hulkenberg'in deneyimi şimdiden takımda işe yaradı" Steiner: "Hulkenberg'in deneyimi şimdiden takımda işe yaradı"

Magnussen: "Araç ayarındaki 'yeni fikirler' yarışta bize yardımcı oldu"

Magnussen: "Araç ayarındaki 'yeni fikirler' yarışta bize yardımcı oldu"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Magnussen: "Araç ayarındaki 'yeni fikirler' yarışta bize yardımcı oldu" Magnussen: "Araç ayarındaki 'yeni fikirler' yarışta bize yardımcı oldu"

Magnussen: "2023, Haas için 'yeni bir dönem' olacak"

Magnussen: "2023, Haas için 'yeni bir dönem' olacak"

Formula 1

Magnussen: "2023, Haas için 'yeni bir dönem' olacak" Magnussen: "2023, Haas için 'yeni bir dönem' olacak"

Son Haberler

Leclerc: "Sürüş tarzımdan memnun değilim"

Leclerc: "Sürüş tarzımdan memnun değilim"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Leclerc: "Sürüş tarzımdan memnun değilim" Leclerc: "Sürüş tarzımdan memnun değilim"

Russell: "Verstappen'i geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız"

Russell: "Verstappen'i geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Russell: "Verstappen'i geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız" Russell: "Verstappen'i geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız"

Wolff, güçlü sıralama coşkusuna rağmen temkinli

Wolff, güçlü sıralama coşkusuna rağmen temkinli

F1 Formula 1
Avustralya GP

Wolff, güçlü sıralama coşkusuna rağmen temkinli Wolff, güçlü sıralama coşkusuna rağmen temkinli

Norris: "Aracı istediğim seviyede süremiyorum"

Norris: "Aracı istediğim seviyede süremiyorum"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Norris: "Aracı istediğim seviyede süremiyorum" Norris: "Aracı istediğim seviyede süremiyorum"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.