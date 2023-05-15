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Magnussen: "Aston Martin'in 2023 yılında attığı adım çok şaşırtıcı"

Kevin Magnussen, Haas'ın 2023 yılında attığı büyük bir performans adımının "şaşırtıcı" olduğunu söylüyor.

Szántó Dániel
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, celebrates on the podium with his trophy

Haas 2022 sezonunu Aston Martin'in hemen arkasında 8. sırada tamamladı. Her iki takımın da bu sezon için büyük umutlara sahipti ancak Fernando Alonso'nun takımı şampiyona 2. sıraya yükselirken Haas orta grubun arkalarında kalmaya devam ediyor.

Magnussan Racefans'a yaptığı açıklamada orta gruptaki takımların içinde bulunduğu zor durumu analiz etti.

Magnussen, "Bu yıl mücadelenin gerçekten çok yakın olduğunu düşünüyorum."

"Bundan ötürü sezonun ilk yarışında başladığınız yerde kalmanız ve her yarışta sekizinci ya da dokuzuncu sırada yer almanızın garanti olduğu gibi bir durum yok."

"Bu yıl sekizinci ya da yedinci olmak için her şeyi doğru yapmak zorundasınız. Orta gruptaki takımlardan sadece biri (Aston Martin) zirveye yaklaştı ki sanırım beni biraz şaşırtan da bu oldu."

"Yeni araçla ileriye gitmeyi bekliyorduk ve bu konuda kendimize güveniyorduk. Bence pist üstünde de bunu gösterdik. Umduğumuz performans seviyesindeyiz. Fakat diğer takımlar da gerçekten iyi iş çıkardıkları için hâlâ orta grubun içerisindeyiz."

"Elbette Aston Martin gibi büyük bir adım atarak zirvede olmayı çok isterdik fakat gelecekte hedeflememiz gereken şey bu." dedi.

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