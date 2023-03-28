Magnussen: "Artık podyumun değerini daha fazla anlıyorum"
Kevin Magnussen, kariyerinin ilk ve tek podyumunu aldığı döneme kıyasla zihniyet olarak çok değiştiğini söyledi.
Kevin Magnussen, kariyerinin ilk ve tek podyumunu 2014 yılında düzenlenen Melbourne yarışında almıştı. Bu aynı zamanda F1'deki ilk yarışıydı.
O günden bu yana ilk üçe giremeyen Magnussen, yıllar geçtikçe elde ettiği sonuçların ve podyumun değerinin arttığını söyledi.
Magnussen, "Melbourne'ün çok özel bir atmosferi var çünkü uzun yıllar sezonun ilk yarışına ev sahipliği yaptı."
"Herkes yeni araçlarını tanıma fırsatı bulduğu için ilk yarış her zaman heyecan vericidir. Ayrıca Avustralya başlı başına harika bir yer."
"Kariyerimin ilk podyumuna burada çıktım ve o yarışa kıyasla pek çok açıdan değiştim. O zamanlar sadece bir çocukmuşum gibi hissediyorum! O zamandan bu yana hayatımın üçte biri geride kaldı ve çok şey oldu."
Kevin Magnussen, Haas F1 Team
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Formula 1'deki o ilk hafta sonu çok yoğundu ama aynı zamanda harika bir deneyimdi. Podyum onu çok özel kıldı, bu yüzden hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım."
"O podyum şimdi benim için o zaman olduğundan daha anlamlı. O zamanlar farklı bir zihniyete sahiptim."
"Düzenli olarak podyumlar aldığım, galibiyetler ve şampiyonluklar elde ettiğim kategorilerden gelmiştim."
"Formula 1'de podyuma çıkmak harikaydı ama ben bu sonuçları bekliyordum, oysa gerçekler bunun düzenli olarak gelmeyeceğini gösteriyordu."
"Artık podyum benim için çok daha fazla şey ifade ediyor, çünkü böyle bir sonuca kesin gözüyle bakmıyorum."
"Hayal ediyorum, umut ediyorum ve bu hedef için çalışıyorum. Podyum beklediğimiz bir sonuç değil, bu yüzden elde ettiğimde milyon kez daha anlamlı olacak." dedi.
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