Magnussen: "Arkalarda kendi kendimize turladığımız bir günü geride bıraktık"
Kevin Magnussen, Pazar gezmesi tadında geçen yarışın ardından yorum yapacak fazla bir şey bulamıyor.
Geçen hafta puan alan ve hem takımın, hem kendisinin Avusturya'dan bu yana devam eden puansızlık serisine son veren Magnussen, bu hafta ise yarışın kayıp isimlerinden biriydi.
Haas'ın yeterince iyi tempo tutturamadığı ve hiçbir şekilde rekabetçi olamadığı mücadeleyi takım arkadaşının bir sıra gerisinde 17. tamamlayan Magnussen'in de bu nedenle yarış hakkında söyleyebilecek fazla bir şeyi yok.
Yarışın ardından basın mensuplarına epey kısa bir röportaj veren Magnussen, "Uzun bir günü geride bıraktık, dürüst olmak gerekirse yarış hakkında gerçekten söylenebilecek çok bir şey yok. Sonraki yarışa bakacağız."
"Hafta sonundan bir şeyler öğrendiğimizi de söyleyemem. Belki sonrasında birtakım dersler çıkarabiliriz ancak sadece iyi bir hafta sonu geçirmeye çalıştık. Arka taraflarda kendi kendimize turladık."
"Brezilya'da daha iyi olacağımızı umuyorum. Her zaman bir fırsat vardır, örneğin daha son yarış puan aldık. Böyle kötü hafta sonları geçirmek istemiyoruz." dedi.
Kevin Magnussen, Haas VF-22, Nicholas Latifi, Williams FW44
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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