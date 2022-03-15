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Magnussen: "Aracın bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum"

Haas pilotu Kevin Magnussen, Formula 1'e dönüşünde aracının bu denli hızlı olmasına şaşırdığını kabul ediyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Magnussen: "Aracın bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum"
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Kevin Magnussen, 2020 sezonunun ardından Formula 1'den ayrılmış ve sonrasında IMSA'ya geçiş yapmıştı. Bu süreçte IndyCar aracını da deneyimleme fırsatı yakaladı.

Danimarkalı sürücü normalde 2022'yi IMSA ve WEC'te yarışarak geçirecekti. Fakat Nikita Mazepin ile yollarını ayıran Haas, Magnussen'e F1'e dönme fırsatı sundu.

Amerikalı takımın çok yıllık teklifini kabul eden Magnussen, yeni sezonda Hasa ile gride geri dönüş yapacak.

29 yaşındaki Magnussen, VF-22 ile yaptığı ilk testlerin ardından aracın hızına şaşırmış durumda.

Magnussen, Haas'ın 2022 aracıyla ilk izlenimleri sorulduğunda şöyle dedi: "Çok iyi. Sürmesi epey keyifli."

"1.5 yıldır Formula 1'in dışındayım ve bu kadar hızlı bir aracı sürmek harika. Araçla bazı sıralama simülasyonları yaptım ve çok iyi hissettim."

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Araç hâlâ çok hızlı hissettiriyor. Daha yavaş olmasını bekliyordum... İtiraf etmeliyim ki yeni kuralları henüz tam manasıyla okumadım bile çünkü şu ana kadar bunun alakam yoktu"

"Bu yüzden genel beklentim araçların çok daha yavaş olmasıydı. Oysa ikinci günde yaptığım tur zamanı, Mick'in geçen yılki sıralama derecesinden 0.8 saniye yavaştı. Yani en azından eski Haas'tan o kadar da yavaş değil."

"Ayrıca aracın sürüşü de çok iyi."

Magnussen, spora döndüğü için de ayrıca mutlu.

"Formula 1 motor sporlarının zirvesidir. Küçüklüğümden beri hayalim burada olmaktı. Formula 1'de birkaç yıl geçirdim fakat bu geri dönüşle beraber rüyam tekrar gerçek oluyormuş gibi hissediyorum."

"Daha önce benzer durumda bulundum. Formula 1'deki ilk sözleşmemi imzaladığımda çok mutluydum fakat şimdi ilk seferki kadar iyi hissediyorum çünkü böyle bir teklifi beklemiyordum, benim için gerçek bir sürpriz oldu."

"Formula 1'e geri dönerken, seçenekler arasında olduğumu bile bilmiyordum. Sonunda bu noktaya geldik ve bu gerçekten iyi hissettiriyor."

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Fotoğraf: Motorsport Images

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