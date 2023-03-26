Magnussen: "Araç ayarındaki 'yeni fikirler' yarışta bize yardımcı oldu"
Kevin Magnussen, 2023 sezonuna Bahreyn'de hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı ancak Suudi Arabistan'da mücadele ederek son puanı elde etmeyi başardı.
Bahreyn'de ilk 10'a girmekte zorlanan Haas'ın Suudi Arabistan GP hafta sonunda Cuma günü yarış temposunda iyi olmadığı görülmüştü.
Ancak sıralama turlarında her iki pilot da Q2'ye kalmayı başardı.
Pazar günü Magnussen, yarışın son turlarında AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ile son puan için mücadele etti ve beş tur kala ilk virajda geçiş yaparak puan elde etti.
Danimarkalı pilot, hafta sonu boyunca takımla birlikte araç ayarları üzerinde çalıştığını ve bunun sürüş stiline yardımcı olduğunu söyledi.
Magnussen, "Araç, sürüş stilime pek uymuyordu. Sanırım üzerinde çalışarak daha çok hoşuma giden yeni fikirler bulduk."
"Açıkçası burada bunu biraz kanıtladık ama emin olmamız gerekiyor. Aslında o kadar da büyük bir değişiklik yok, ama hissiyat açısından çok fark ediyor." dedi.
Magnussen, Cuma ve Cumartesi günleri arasında attıkları bu adımın hafta sonu iyi bir yarış geçirmelerini sağladığını açıkladı.
Haas pilotu, "Cumartesi günü için iyi bir adım attığımızı düşünüyorum. Cuma günü antrenmanda gerçekten zorlandık ve bir şeyler bulduk."
"Umarım bunu devam ettirebilir ve bir şeyler öğrendiğimizi kanıtlayabiliriz." dedi.
Hamilton: "Mercedes dışında bir yere gideceğimi düşünmüyorum"
Hill: "Schumacher hiçbir zaman 'göze çarpan' bir performans sergilemedi"
Magnussen: "2023, Haas için 'yeni bir dönem' olacak"
Magnussen: "2023, Haas için 'yeni bir dönem' olacak" Magnussen: "2023, Haas için 'yeni bir dönem' olacak"
Magnussen, FIA'nın "konuşma yasağı" konusunda şaşkın
Magnussen, FIA'nın "konuşma yasağı" konusunda şaşkın Magnussen, FIA'nın "konuşma yasağı" konusunda şaşkın
Magnussen ameliyat oldu, Daytona 24 Saat'e katılamayacak
Magnussen ameliyat oldu, Daytona 24 Saat'e katılamayacak Magnussen ameliyat oldu, Daytona 24 Saat'e katılamayacak
Son Haberler
"Red Bull'un DRS'deki aşırı hızının temelinde kiriş kanat bulunuyor"
"Red Bull'un DRS'deki aşırı hızının temelinde kiriş kanat bulunuyor" "Red Bull'un DRS'deki aşırı hızının temelinde kiriş kanat bulunuyor"
Coulthard: "Fazla başarı, Mercedes için kötü bir öğretmen oldu"
Coulthard: "Fazla başarı, Mercedes için kötü bir öğretmen oldu" Coulthard: "Fazla başarı, Mercedes için kötü bir öğretmen oldu"
Alonso: "Tek bir yılda en büyük adım atan takım Aston Martin"
Alonso: "Tek bir yılda en büyük adım atan takım Aston Martin" Alonso: "Tek bir yılda en büyük adım atan takım Aston Martin"
Alpine: "Rakiplerimizin fırsatçılığından dolayı Gasly'nin ceza puanları silinmedi"
Alpine: "Rakiplerimizin fırsatçılığından dolayı Gasly'nin ceza puanları silinmedi" Alpine: "Rakiplerimizin fırsatçılığından dolayı Gasly'nin ceza puanları silinmedi"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.