Magnussen: "Araç ayarındaki 'yeni fikirler' yarışta bize yardımcı oldu"

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Bahreyn'de ilk 10'a girmekte zorlanan Haas'ın Suudi Arabistan GP hafta sonunda Cuma günü yarış temposunda iyi olmadığı görülmüştü.

Ancak sıralama turlarında her iki pilot da Q2'ye kalmayı başardı.

Pazar günü Magnussen, yarışın son turlarında AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ile son puan için mücadele etti ve beş tur kala ilk virajda geçiş yaparak puan elde etti.

Danimarkalı pilot, hafta sonu boyunca takımla birlikte araç ayarları üzerinde çalıştığını ve bunun sürüş stiline yardımcı olduğunu söyledi.

Magnussen, "Araç, sürüş stilime pek uymuyordu. Sanırım üzerinde çalışarak daha çok hoşuma giden yeni fikirler bulduk."

"Açıkçası burada bunu biraz kanıtladık ama emin olmamız gerekiyor. Aslında o kadar da büyük bir değişiklik yok, ama hissiyat açısından çok fark ediyor." dedi.

Magnussen, Cuma ve Cumartesi günleri arasında attıkları bu adımın hafta sonu iyi bir yarış geçirmelerini sağladığını açıkladı.

Haas pilotu, "Cumartesi günü için iyi bir adım attığımızı düşünüyorum. Cuma günü antrenmanda gerçekten zorlandık ve bir şeyler bulduk."

"Umarım bunu devam ettirebilir ve bir şeyler öğrendiğimizi kanıtlayabiliriz." dedi.