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Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Altı ay 18 yarış yapmak çok zor olacak"

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Magnussen: "Altı ay 18 yarış yapmak çok zor olacak"
Ekleyen:
, Editör
26 Mar 2020 09:42

Kevin Magnussen, altı aylık süreçte 18 yarış yapmanın kendileri için çok zor olacağını kabul etti.

Formula 1'de Coronavirüs nedeniyle sezonun ilk sekiz yarışından altısı, ertelendi ve diğer ikisi de iptal edildi.

Şimdi bu altı yarışın sezonunun ilerleyen kısmında yapılması planlanıyor. Bu da Temmuz ayından itibaren neredeyse her hafta sonu yarış olacağı ve sezonun Ocak ayından kısa bir süre önce biteceği anlamına geliyor.

Bu "çılgın" takvimin takımları ve pilotları da oldukça olumsuz etkilemesi bekleniyor. Ancak maddi kayıp yaşamamak adına yapılabilecek en iyi şey bu olacak.

Haas F1 pilotu Kevin Magnussen, durumun çok zor olacağını düşünen isimlerden birisi.

Eski McLaren ve Renault pilotu Magnussen, “Altı ayda 18 yarışa sahip olmak kulağa çılgınca geliyor."

“Ama eğer böyleyse, böyledir ve ailemizi Noel'de görebileceğiz. Yapılıp yapılamayacağını söyleyemiyorum, ama kesinlikle acımasızca olacak." dedi.

Liberty tam da bundan ötürü hafta sonlarını iki güne düşürmek ya da bir hafta sonunda iki yarışa sahip olmayı gözden geçiriyor.

"Bu durumda, iki günlük bir yarış hafta sonu formatı değerlendirmek ilginç olacak. Her durumda mümkün olan en kısa sürede direksiyona geri dönmek istiyoruz."

Ancak eski F1 pilotu Mika Salo, mevcut durum göz önüne alındığında Liberty'nin başka çaresi olmadığını düşünüyor.

“Sanırım başka seçenekleri yok. Sürücülerin sözleşmeleri var ve Liberty sezonun geri kalanını uygun gördükleri gibi yapmakta özgürler. 22 yarışlık takvim kabul edildi ve bu yarışları yapmaları gerekiyor."

"Herkesin kendisini buna göre ayarlaması gerekecek. Zor olacak, ama şu anda herkes uzun bir tatile sahip, bu yüzden şimdi dinlenmek iyi bir fikir.”

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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