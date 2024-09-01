Magnussen: "Aldığım ceza beni hayal kırıklığına uğrattı"

Danimarkalı pilot Pierre Gasly ile 4. virajda temas etti ve bu nedenle on saniye zaman cezası aldı.

Bu ceza, Magnussen'in mevcut ceza puanlarına iki puan daha eklenmesine sebep oldu. 12 ceza puanına ulaşan Magnussen'in bir sonraki yarış olan Azerbaycan Grand Prix'sinde yarışmamasına karar verildi.

Magnussen, bu konuda şunları söyledi: "Ceza konusunda hayal kırıklığına uğradım."

"Ben ve Gasly 4. virajda sert bir şekilde yarıştık, hafif bir temas yaşadık, ikimiz de virajı kaçırdık, sonra tekrar piste geri döndük."

"İki araçta da hasar yoktu ve bunun ikimizin de yarışına bir etkisi olmadı. Ama ben 10 saniye ceza aldım."

"Ardından, 1. turda Ricciardo ve Nico'nun yaşadığı olayın ardından Ricciardo, Nico'nun aracına verdiği zararla onun yarışını tamamen mahvetti. Ama bunun sonucunda sadece 5 saniye ceza aldı. Buradaki mantığı gerçekten anlamıyorum."