Magnussen, Albon’ın geçiş denemesini eleştirdi

Magnussen, Silverstone’daki yarışın ilk turunun son virajında Albon ile temas yaşayıp yarış dışı kaldı.

Sondan ikinci virajda hata yapıp hafifçe dışarı taşan Magnussen’in açığından faydalanmak isteyen Albon, iç taraftan kendisini gösterdi.

Ancak Albon, Haas sürücüsünün iç çizgiye yönelmesiyle beraber yeterli boşluk kalmadığını fark edip geri çekilmeye çalıştı ancak temas yaşandı.

Bu temasla beraber Magnussen çakıl havuzuna çıktı ve bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Albon ise pite gelip lastiklerini değiştirmek durumunda kaldı ve 5 saniye zaman cezası aldı.

Magnussen, Albon’ın neden geçiş yapmak için bu kadar acele ettiğini anlayamadığını ve biraz daha sabırlı olsaydı çok sürmeden zaten geçebileceğini söyledi.

Danimarkalı sürücü, “Onu gördüğüm anda, ona boşluk bırakmak için artık çok geçti.”

“Beklemek onun için çok kolaydı. Çok daha hızlı bir araca sahipti, beni çok kolay geçebilirdi.”

“Orada büyük bir risk almasaydı arkamda zor zamanlar geçirmezdi. Sonraki virajda bile geçebilirdi.”

“Açık şekilde, kötü bir niyeti yoktu ancak kötü bir değerlendirme yaptı.” ifadelerini kullandı.

Kaza sonrasında gerilerden gelip sekizinci olan Albon ise kaza sonrasındaki cezayı %50-%50 olarak nitelendirdi.

Albon, “Kevin dışarı taştı ve çizgisine dönmeden önce boşluk vardı.”

“Beni görmediğini ve boşluğu çok hızlı şekilde kapattığını fark ettim ve geri çekilmeye çalıştım. Ancak boşluğu çok hızlı şekilde kapattı.”

“Üzücü şekilde bir hasar oldu. Yarıştaki hız çok kötü değildi. Bunu birçok hafta sonunda yapmalıyız. Yani sekizinci sıra, istediğim yer değil ancak hasarı azalttık.” dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, bu temasın yarış kazası olduğunu düşündüğünü ve Albon’ın ceza almasına pek şaşırmadığını söyledi.

Horner, “Bu bir yarış kazasıydı. Olaya en baştan itibaren bakarsanız, Kevin bir hata yaptı ve dışarı taştı. Alex de burnunu içeri soktu ve sonra biraz geri çekildi.”

“Ancak cezaya çok şaşırmadım. Diğer türlü de bitebilirdi.” dedi.