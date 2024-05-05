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Formula 1 Miami GP

Magnussen aklandı, hakemler kurallardaki sorunları FIA'ya iletecek

Miami Grand Prix hakemleri, sprint yarışında sportmenlik dışı davranışlarda bulunduğu iddiası karşısında Kevin Magnussen'i aklarken, kurallardaki bazı hataları FIA'ya ilettiler.

Ezel Tan
Güncel:
Kevin Magnussen, Haas VF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas pilotu, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile mücadelesinde pisti terk ettiği ve avantaj elde ettiği gerekçesiyle üç ayrı ceza aldı.

Magnussen'in sürüşü, bu yılın başlarında Suudi Arabistan'da kullandığı taktiklere benziyordu; ceza aldıktan sonra takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in puan alması için yerini korumaya çalıştı.

Böylece Alman pilot bir kez daha puan kazandı.

Sprint yarışının ardından Sky Sports F1'e konuşan Magnussen, “tüm cezaları hak ettiğini” söyledi ve şöyle devam etti: “Yapmaktan hoşlanmadığım bu aptalca taktikleri kullanmaya başladım ama günün sonunda bir takım oyuncusu olarak işimi yaptım.”

Yaptığı ihlaller nedeniyle üç tane 10 saniye cezası alan Magnussen, bu yorumları göz önüne alındığında, davranışlarının sportmenlik dışı olup olmadığının belirlenmesi için hakemlerin yanına çağrıldı.

Görevliler tarafından hazırlanan bir raporda şöyle deniyordu: “Sürücü, 44 numaralı araçla bu şekilde yarışmaya hakkı olduğunu düşündüğünü ve pozisyon için mücadele ederken meydana gelen herhangi bir ihlal için kendisine uygulanacak standart cezaları kabul etmeye istekli olduğunu açıkladı."

“Ayrıca kendisi ile öndeki araçlar arasında bir boşluk yaratmanın kurallara tamamen uyduğunu ve yarış sırasında takım arkadaşına bu şekilde yardımcı olmaya çalışmasının alışılmadık bir durum olmadığını söyledi."

“Hiçbir zaman yaptığı şeyin yanlış olduğunu ya da sportmenlik dışı bir şey yaptığını düşünmedi."

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, on the grid

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, on the grid

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Kurallar değişiyor mu?

Hakemler, Magnussen'in sportmenlik dışı davrandığına dair herhangi bir kanıt olmadığını söyledi ve Magnussen'e karşı başka bir yaptırım uygulanmayacağını açıkladı.

Ancak raporda, hakemlerin Magnussen'in aracı sürüş biçimine katılmadıkları belirtildi.

Magnussen tarafından tekrarlanan suçlar göz önüne alındığında, sürücülere verilen cezaların şiddetini arttırma konusunda hakemlere daha fazla güç verilmesi amacıyla yönetmelik değişikliği yapılması istendi.

FIA ve hakemler bu konuyu görüşecekler; eğer fikir kabul olursa cezaların şiddeti her ihlalin ardından artacak.

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