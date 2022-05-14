Magnussen: "23 yarış, takım çalışanları için çok fazla"

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Formula 1, kademeli olarak yarış sayısını arttırmaya devam ediyor, bu sezon takvimde tam 23 yarış yer alacak.

Bu durum, doğal olarak "takvimin çok sıkışıp olup olmadığına" yönelik birtakım soru işaretlerini de yanında getirdi.

Ancak Magnussen, bu durumdan pilotların zarar görmeyeceğini, asıl etkilenecek olanların genel olarak personeller olduğunu düşünüyor.

RacingNews365.com'a konuşan Haas pilotu, "Takvimde kaç yarış olduğu pilotlar için önemli değil."

"Takımdan bahsedeceksek, bu durumun mekanikerler veya catering işinde çalışanlar için olumsuz etkisi olabilir, ancak pilotları pek etkilemeyecek. İşimiz kolay!"

Takımın diğer üyelerinin bakış açısından takvimi yorumlayan Magnussen, takvimde çok fazla yarış olduğunu düşünüyor ve takvimin etkisinin padokta daha az personele sahip olan daha küçük takımlar tarafından daha fazla hissedildiğine inanıyor.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, with Ayao Komatsu, Chief Engineer, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Danimarkalı pilot, "Şimdiden takvimdeki yarış sayısının çok fazla olduğunu düşünüyorum."

"Takvimin etkisi takımdan takıma değişiyor. Bazı büyük takımların vardiyalı çalışma imkanı var, bu takımlardan personelin bir kısmı sezonun bir yarısında, diğer kısmı ise diğer yarısında çalışır."

"Bu yüzden çok fazla yarış kazanıyorlar, oysa bizim böyle bir fırsatımız yok, dolayısıyla bu durum küçük takımlar ve özellikle bizim için çok zor."

Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali, daha önce çeşitli ülkelerden ve şehirlerden 30 yarışlık bir takvime kadar çıkabilecekleri derecede bir ilgi olduğunu söylemişti.

Ancak 2025'te sona erecek olan mevcut Concorde Anlaşması en fazla 24 yarışa izin veriyor, dolayısıyla bu yakın gelecekte mümkün olmayacak.

Takvime yapılan son ekleme ise 2023'te ilk kez izleyeceğimiz Las Vegas GP'si oldu.