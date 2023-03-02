Magnussen: "2023, Haas için 'yeni bir dönem' olacak"

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Haas geçirdiği birkaç zayıf yılın ardından 2022 için tamamen kurallarının sıfırlanmasına odaklanmaya karar verdi.

Eski Haas pilotu Nikita Mazepin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle 2021 sezonu öncesinde Magnussen ile değiştirildi. 2023 için ise Haas bilinçli bir hamle yaparak Nico Hulkenberg'i onun yanına getirdi ve iki sezon içinde iki çaylak sürücüden son derece deneyimli bir ikiliye geçiş yapmış oldu.

Bu hamle, MoneyGram'ın Haas'ın yeni isim sponsoru olmasıyla aynı zamana denk geldi ve bu da takımın bütçe sınırına ulaşmasına yardımcı oldu.

Magnussen, takımın 'yeni bir çağa' girerken yeniden canlandığını düşünüyor.

Motorsport.com/Autosport tarafından Haas'ın yeni yatırımlar ve deneyimli kadrosu sayesinde ileriye doğru sıçrama yapmak için iyi bir konumda olup olmadığı sorusuna Magnussen, "Takım için yeni bir çağa adım attığımızı söyleyebilirim."

"Bu heyecan verici, doğru yönde ilerliyoruz. Nereye gittiğimizi görmek heyecan verici olacak."

"Takımdaki herkes iyi bir yerde olduğumuzu ve belirlediğimiz hedeflere ulaşmaya yaklaştığımızı görebiliyor. İlerlememiz herkesi motive ediyor." yanıtını verdi.

Kevin Magnussen, Haas VF-23, leaves the garage Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bütçe sınırı geçen yıl Haas'ın birden fazla önemli güncelleme yapmasını engellese de, takım 2022'de Takımlar Şampiyonası'nda elde ettiği sekizinciliği geliştirmeyi amaçlayan daha agresif bir geliştirme stratejisi izleyecek.

Magnussen, "Geçen yılki durumumuza kıyasla bu sezona daha iyi hazırlandık."

"İster Bakü ister Monako olsun, her yarışta aracı pist için optimize edebileceğimizi düşünüyoruz."

"Bu paraya mal olan bir şey, bu yüzden MoneyGram'ın isim sponsorumuz olması herkes için küçük bir destek sağlıyor ve geçen yıl bu büyük adımı atarak onları aramıza almak için takım için bir ilgi yarattığımızı gösteriyor."

"Umarım bu büyük bir itici güç olur." dedi.