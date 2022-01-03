Magnussen, 2021 sezonu için Williams'la görüşmüş

2020 sezonun sonunda takım arkadaşı Romain Grosjean'la birlikte Haas'tan ayrılan Magnussen, birçok takımın koltuğunun dolu olduğu bir döneme denk gelmişti ve 2021sezonu için başka bir takımla anlaşamamıştı.

F1'den ayrılmasının ardından rotasını diğer yarış serilerine çeviren ve F1'deki tecrübesiyle birlikte birçok yarış serisindeki takımın dikkatini üzerine toplayan Magnussen, 2021 için IMSA ile anlaşmıştı.

Danimarkalı pilot, 2022'de Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak olan ve geçtiğimiz aylarda yeni, arka kanatsız hiper aracını tanıtan Peugeot ile de anlamıştı. Magnussen ayrıca, sezon içinde bir IndyCar yarışına da katılmıştı.

Haas'la yollarını ayırmasının ardından çoğu takımın koltukları dolu olduğu için F1'de kalma şansı fazlasıyla azalan Magnussen, 2021 sezonu için Williams'la görüştüğünü ve Williams'ın "aptalca" bir yaklaşım sergilediğini söyledi.

Danimarkalı TV3 tarafından alıntılanan Magnussen, "Kariyerimin sonunda F1'de bir çıkmazda kaldım ama yine de F1'de kalma şansım vardı çünkü Williams'la konuşuyordum. Ancak bu, McLaren ve Renault'daki zamanlarıma geri gitmek gibi olurdu çünkü Williams için çok fazla sponsor bulmam ya da onlara büyük bir çek fırlatmam gerekiyordu." dedi.

Williams, Magnussen'e, George Russell'ın yerine takıma gelebileceğini söylemiş. Russell'ı "mega bir yetenek" olarak gören Magnussen, Williams'ın bu yaklaşımının "aptalca" olduğunu düşünüyor.

Konu hakkında konuşan Magnussen, "Williams, beni George Russell'ın yerini alabilecek muhtemel bir aday olarak gördü. 'Bu nasıl bir takım?' diye düşündüm. Russell'ı bırakarak, Nicholas Latifi'yi tutmak saçmaydı. Saf aptallık." dedi.

Magnussen, Williams'ın Russell'ı bırakarak Latifi'yle yola devam etmesinden ve anlaşmanın finansal tarafından dolayı görüşmelerin ilerlemediğini belirtti.

Kevin Magnussen, Haas VF-20 Fotoğraf: FIA Pool