Magnussen: "2021 için bir F1 takımının teklifini geri çevirdim"

Danimarkalı pilot, Formula 1 kariyerine 2014 yılında başladı ve McLaren'la geçirdiği tek yılın ardından, 2015'i yedek pilot olarak geçirmek zorunda kaldı.

2016'da Renault'nun teklifini kabul ederek spora dönen 28 yaşındaki pilot, son dört yılda Haas'la yarıştı ve birkaç kez ilk beşe girmeyi başardı.

Magnussen, Haas'la olan kontratını uzatmaya sıcak bakıyordu fakat Amerikalı ekip tercihini çaylak isimlerden yana kullandı.

Bu yıl IMSA'da yarışma kararı alan Magnussen, Formula 1'de devam etme şansına sahip olduğunu ancak yapılan teklifi geri çevirdiğini söyledi.

Danimarka dergisi Dossier'e konuşan Magnussen, "Bana sözleşmeyi tam olarak kimin önerdiğini gerçekten söyleyemem, çünkü bunu söylemem birilerini kızdırabilir."

"Her halükarda bu takım Haas'tan daha iyi değildi, bu yüzden karar vermek zor olmadı."

"Formula 1'de kalma şansım olmasına rağmen artık gridin sonunda savaşmaya devam edecek motivasyonum yoktu."

"En iyi takımlardan birinde kazanma şansı istiyordum." dedi.

Haas geçen yılı Alfa Romeo'nun hemen gerisinde ve Williams'ın önünde dokuzuncu sırada tamamlamıştı.

Magnussen'in sözleri, bu iki takımdan birisinden teklif aldığını ortaya koyuyor.