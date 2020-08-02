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Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "16. sıra Haas için pole pozisyonu gibi"

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Magnussen: "16. sıra Haas için pole pozisyonu gibi"
Ekleyen:
, Editör
2 Ağu 2020 05:10

Haass F1 pilotu Kevin Magnussen, 16. sırada tamamladığı sıralama turlarının ardından daha fazlasını yapmasının imkansız olduğunu belirtti.

Haas pilotları sıralama turlarında ilk bölümde elendiler ve Kevin Magnussen bir kez daha 16. sırada yer aldı.

Haas pilotu şöyle dedi: "Bence 16. sıra bizim için bir pole pozisyonu gibi. Bu araçla 15. olabilmek adına daha hızlı gitmenin bir yolu yok. Bence bugün yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Yarın 1-2 aracın cezası olacak. Belki 14. veya 15. başlayabiliriz, henüz bilmiyoruz. Ama umabileceğimizin en iyisi bu."

"Macaristan'da yeterince hızlı olmayan bir araçla ilk ona girdik. Bu yüzden şu an sahip olduğumuz paketle, fırsat aramaya çalışmalıyız. Strateji veya fırsatla ilerlemeye çalışmalıyız. Aracın gerek hızıyla ilk onda olamayız. Sadece karşımıza çıkacak herhangi bir fırsat için hazır olmalıyız."

"Macaristan'daki gibi özel bir şeye ihtiyacımız var. Diğerlerinden farklı bir şey yapmalı ve bunun çalışmasını sağlamalıyız. Yeterince hızlı olmadığınızda yapmanız gereken şey bu oluyor. Farklı bir şey denemelisiniz."

Romain Grosjean ise sıralama turlarında aracı sürmenin çok zor olduğunu belirtti.

"Bilmiyorum, yarın koşulların nasıl olacağını göreceğiz. Üçüncü seansta iyi bir denge ile araçta kendimi çok iyi hissettim, sıralama turları için birkaç değişiklik yaptık ve araç aynı şekilde davranmıyordu. Araç aynı değildi."

"Benim için sıralama turları karmaşıktı, üç denememiz vardı. Ama hiçbiri gerçekten iyi değildi. Yarın ne yapabileceğimizi göreceğiz. Burada hava durumuyla ilgili pek çok şey olabilir. Şu anda yağmur yağması gerekiyor ve hava açık, belki yarın tam tersi olur ve avantaj sağlayabiliriz."

 

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Editör Kemal Şengül

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