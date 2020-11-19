Magnussen, Türkiye'de liderlerle kaza yapmaktan korkmuş

Türkiye'de kirli aynalar nedeniyle arka tarafını çok iyi göremeyen Magnussen, arkadan gelen daha hızlı araçları göremeyip kazaya sebebiyet vermekten korkmuş.

Normalde antrenman ve sıralama seanslarında yarış mühendisleri pilotları, ceza almamaları için arkadan gelen trafik konusunda bilgilendirirler. Aynı şekilde yarışta da Magnussen'e sürekli bilgi verilmiş.

Danimarkalı pilot bir ara puan potasında yer alsa da pit stopta yaşanan sorunun ardından pit yolu çıkışında durdu ve mekanikerler Haas pilotunu geri pit yoluna iterek ona yeni lastik taktılar.

Magnussen yarışa tur yemiş bir şekilde, lider pilotların önünde çıktı. Haas pilotu, arka görüş açısının kısıtlı olması nedeniyle tehlikeli bir durum olduğunu söyledi.

Bir ara telsizden Magnussen, "Beni dinlemiyor musunuz? Hiçbir şey göremiyorum. Lanet olsun hiç bir şey göremiyorum..." demişti.

Yarış mühendisi kendisini anladığını söylediğinde ise Magnussen, "Ancak oradaki birisi beni anlamıyor." şeklinde cevap verdi.

Takım, yarışta çok fazla pilotun veda etmesi ihtimaline karşı Magnussen'i pistte tutmak istedi. Uzun süre Magnussen'i pist üstünde yakalayan olmadı ancak takımın beklediği kadar yarış dışı kalan isim de olmadı.

Yarışın son bölümünde Lando Norris Magnussen'i yakalamak üzereyken, takım 17. sıradaki Magnussen'i sondan ikinci turda pite çağırarak yarışını noktaladı. Magnussen böylece 3 tur geride yarışı sonlandırdı.

Steiner, "Aynalar yüzünden arkasını görmekte zorlanıyordu. Aynaları kirliydi. Spreyle birlikte hiçbir şey göremiyordu."

"Mavi bayrakların ortasındayken, arkanızı görmüyorsanız çok zorlanırsınız. Kimsenin yarışına zarar vermek ya da yanlış bir şey yapmak istemiyordu."

"12 tur varken bunu söylemeye başladı. böyle bir yarışta, 5-6 araçlı gruplar varken ön tarafta ne olacağını asla bilemezsiniz."

"Bir anda turunu geri alabilirdi. Bu yüzden zor bir karardı çünkü aracı yarıştan çekmek gerçekten aptalca görünebilirdi. Ve kendisi hızlıydı."

"Liderlerin olduğu grup geçtikten sonra, arkada Stroll varken her şey kontrol altındaydı. Dereceleri takip ettik ve en az 10 sn boyunca kimse gelmeyecekti. Aradaki 10 sn farkı korudu."

"Bu yüzden onu pist üstünde tutmaya karar verdik ve araç iyi durumdaydı. O esnada fırsatlar kısıtlı olsa da asla pes edemezsiniz."

"Onun zorlandığını anladık ancak aynı zamanda arkadan kimsenin gelmeyeceğini de biliyorduk. Bu yüzden durumu idare etmeye karar verdik. Onun için tabii ki sinir bozucuydu."

"Ancak sonunda onunla konuştuk ve durumu açıkladık. Bu tür yarışlarda 5-6 araçlı gruplarda her şey olabilir. Bir anda birbirlerini yarış dışı bırakabilirler ve kendinizi bir anda farklı bir pozisyonda bulabilirsiniz." dedi.