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Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik"

Liberty Media'nın CEO'su Greg Maffei, Formula 1'i satmak gibi bir planı olmadığını ve sattıkları takdirde de 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isteyeceklerini söyledi.

Kemal Şengül
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Bu yılın başlarında, Suudi Arabistan Devlet Yatırım Fonu'nun Formula 1 için 20 milyar dolarlık bir teklif verdiği ve bu teklifin kabul edildiği belirtilmişti.

Oysa Liberty Media sporu satın alırken 4,2 milyar dolar ödeme yapmıştı ve bu da ciddi bir kâr anlamına geliyordu.

Liberty Media CEO'su Greg Maffei, şirketin sporu satma gibi bir planının olmadığını ve eğer satmayı düşünürlerse, 20 milyar dolardan çok daha yüksek bir fiyat isteyeceklerini söyledi.

Maffei, Walker Webcast podcast'inde yaptığı açıklamada, "Eğer şirketimiz, sahip olduğu birimlerden birini satarsa, kurumlar vergisi ödememiz gerekir, sonra elde ettiğimiz geliri hissedarlara dağıtırız ve onlar da vergi ödemek zorunda kalır. Eğer Formula 1'i satmayı düşünseydik, onu ayrı bir şirkete dönüştürür ve uygun bir süre beklerdik."

"Şu anda satma gibi bir planımız veya niyetimiz yok. Ancak, kurumlar vergisi ödeme zorunluluğumuz olmadığı bir dönemde satılabilir. Bugünkü şirket yapısının hiçbir şeyin satılmayacağı şekilde düzenlendiğini belirtmek istiyorum."

"Suudilerle daha önce birçok projede birlikte çalıştığımızı söylemiştim: Ülkelerinde bir yarış düzenliyoruz ve Aramco bizim sponsorumuz. Ancak Formula 1'i satın alma konusunda hiçbir zaman pazarlık yapmadılar."

"Ayrıca, 20 milyar dolar cazip bir fiyat olmazdı! Ben olsam çok daha fazlasını isterdim. Gelecek için büyük planlarımız var" şeklinde konuştu.

Greg Maffei, CEO, Liberty Media Corporation

Greg Maffei, CEO, Liberty Media Corporation

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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