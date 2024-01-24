Madrid'in takvime girmesinin ardından F1'in geri dönmesi gereken 5 yer

Amerika Birleşik Devletleri'nde iki ve diğer ülkelerde üç yarışın eklenmesiyle Formula 1 takvimi şu anda toplam 24 yarış ile dolup taşıyor.

Ancak F1 takviminde yer alması gerektiği çok açık olan bazı pistleri programda göremiyoruz, bu noktada öncelik verilmesi gereken beş pisti şu şekilde bahsedebiliriz.

PlanetF1.com, Formula 1'in programına dahil etmesi gereken lokasyon ve pistleri değerlendirdi.

Geçtiğimiz yıllarda F1, yarış pistinin kalitesine odaklanmak yerine tamamen pistin konumuyla ilgilenir hale geldi. Dürüst olmak gerekirse, yeni Las Vegas pist düzeni Fransa'nın ortasında bir arazide isimsiz bir pist üzerine kurulmuş olsaydı orada asla yarış düzenlenmezdi.

Fakat aynı pist Las Vegas gibi isim yapmış bir şehrin merkezinde en ünlü caddesinde yapılınca bir anda her şey daha cazip geliyor.

Ne yazık ki, pistten ziyade konuma odaklanıldığı için mantıklı olmayan yerlere yarışlar için ev sahibi olma fırsatı sunuldu. Formula E'ye benzeyen sokak pistleri uğruna göz ardı edilen gerçekten kayda değer bazı yarış pistlerinin olması çok üzücü.

Bu noktada pistlerin çeşitliliği göz önünde bulundurularak, her sezon kimlerin ödeyebileceğine göre takvimde yer alan pistleri değiştirmek bu sorunu kolayca ortadan kaldırıyor.

Mesela Avrupa’da yer alan pistler, 20 yıl önce sıkça kullandıkları bir çözüm olan, Avrupa Grand Prix'si ismini kullanabilirler. Düşünün - bir sene Jerez, ertesi sene Portimao ve bir sonraki sene Hockenheim olabilir ve bu şekilde devam eder. Her yıl belli bir yarış düzenlenmesi kadar ideal olmasa bile kolay bir çözüm.

Peki ya Formula 1 takviminde göremediğimiz olması gereken en önemli yarışları listeleyebilir miyiz?

5. Sepang (Malezya)

Malezya'nın 1999 Formula 1 programına dahil edilmesiyle birlikte, birçok kişi bu pistin "eski" ve "yeni" Formula 1'i birbirinden ayıracak bir pist olabileceğine inanarak bilinmezliğe doğru büyük bir adım attı.

Çalışmaları henüz F1 pisti yapımıyla anılmayan Hermann Tilke, çeşitli virajları ve geçiş alanlarıyla Tilke'nin en iyi işlerinden biri olduğunu kanıtlayan Sepang'ın tasarımını ve yapımını üstlendi.

Sepang'ı fotoğraf karelerinde bile öne çıkaran kendine özgü görünümünün yanı sıra, mekanın dramatik yükselti değişimleri de burayı uzun zamandır motor sporları etkinliklerinin vazgeçilmezi haline getirmektedir.

Ancak etkinliğin kendisi yerel taraftarları etkileyemedi ve organizatörler bir yarış düzenlemek için F1 tarafından talep edilen ücretleri karşılamakta güçlük çekti. Singapur'un 300 kilometre sürüş mesafesinde bir 'destinasyon yarışı' düzenlemesiyle, Sepang'da bir yarış yapmanın mantığı giderek azaldı.

Oysa dört yıl önce Sepang'a sokak lambaları eklenerek gece yarışı için uygun hale getirilmişti ve bir F1 yarışı düzenleme arzusu hiç azalmadan devam etmekteydi - Sepang aynı zamanda F1 severlerin sürekli olarak geri dönüşü hak ettiğini söyledikleri pistlerden bir tanesi.

Fakat Sepang'ın bu masrafları karşılayacak birilerine ihtiyacı var ve kurumsal sponsor arayışlarına rağmen Malezya'nın F1'e dahil olması Petronas'ın Mercedes'e isim sponsorluğu yapmasından öteye gidemediği için şimdilik uzak bir ihtimal gibi görünüyor.

Fotoğraf: Sutton Images Sepang circuit aerial view

4. Portimao (Portekiz)

Portekiz ve İspanya da, Ricardo Tormo Jerez, Estoril, Jarama ve Valencia gibi haklı gerekçelerle takvime dahil edilebilecek çok sayıda piste sahip.

Ancak listeye Portekiz'i temsil edecek bir pist seçmem gerekseydi, bu 2020 ve 21'de Grand Prix'ye ev sahipliği yapan Portimao olurdu.

Portimao, Sepang gibi hız ve yükselti açısından çeşitliliğe sahip, bol miktarda geçiş fırsatı sunan ve inanılmaz derecede estetik olan muhteşem bir pist.

Ayrıca günümüzde F1'in aradığı tüm donanımlara sahip modern bir tesis olması da bunun diğer bir nedeni.

Bu konu hakkında Portekiz Otomobil ve Karting Federasyonu (FPAK) Başkanı Ni Amorim, "Bu karar Portekiz'e zarar veriyor çünkü F1 basında muazzam bir şekilde büyüdü.”

"Sanki hiç olmamış gibi. Son GP'de 400 bin kişi vardı, bu bir rekor. Portekiz'de 2020 ve 2021'de olmak üzere sekiz ayda iki yarış yaptık ve Portekiz tüm dünya tarafından konuşuldu." dedi.

Ancak Amorim, paranın toplanabilmesi halinde yarışın bölgeye geri dönmesi için hala çok sayıda destek olduğunu ifade etse de, diğer pek çok karar gibi bu karar da finansmana bağlı görünüyor.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Portimao Grandstand

3. Hockenheim/Nurburgring (Almanya)

Almanya'nın parlak Formula 1 geçmişi ve ülkenin Mercedes (ve yakında Audi) üzerinden spora devam ediyor olması göz önüne alındığında, Almanya Grand Prix'sinin olmaması açıkçası çok şaşırtıcı.

Nurburgring'in el değiştirmesi nedeniyle Almanya'da bir yarış yapılmasını sağlayan geçici bir düzenlemeye rağmen, bir zamanlar takvimin vazgeçilmezleri olan her iki pist de 2000'li yıllarda popülerliklerini yitirdi.

İlk olarak Nurburgring ve daha sonra Hockenheim'daki planların sona ermesine neden olan bir Grand Prix'ye ev sahipliği yapmakla ilgili bitmek bilmeyen mali sorunlardan bahsetmiyorum bile.

Hockenheim'daki 2019 Almanya Grand Prix'si ülkede düzenli olarak planlanan son yarıştı, ancak F1 COVID'den etkilenen 2020 sezonunda bir şampiyona düzenlemek için pist ararken Nurburgring 2020 için bir yarış ayarlamayı başarabildi.

Ne yazık ki, Hockenheim yöneticisi Jorn Teske'nin geçen yıl dile getirdiği gibi, organizatörler hem Nurburgring'de hem de Hockenheim'da ciddi para kaybediyorlar, dolayısıyla her iki pist için de kolay bir çözüm yolu yok.

Teske, "Formula 1, Almanya'da yıllık bir yarış isteyip istemediğine önce kendisi karar vermelidir."

"Bundan sonra finansal bir çözüm bulunması gerekecek. Tüm bunlar yerine getirildikten sonra, rota değişikliğine çok açık oluruz. Nurburgring'deki meslektaşlarım da aynı şekilde düşünüyor. Fakat: Eğer Formula 1 her iki yılda bir Almanya'da bir yarış istiyorsa, o zaman seçilen pistin biz olmamız için mücadele ederim." dedi.

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Hockenheim ve pistten manzara

2. İstanbul (Türkiye)

İstanbul Park pisti 2005'te faaliyete geçmesiyle birlikte kısa sürede büyük ilgi gördü - ve Hermann Tilke belki de en iyi Formula 1 anlarından birini burada yaşadı.

2011'e kadar düzenli olarak yarışlara ev sahipliği yapan pist, organizatörlerin F1 ve Bernie Ecclestone ile ev sahipliği ücreti konusunda anlaşamaması nedeniyle takvim dışı kaldı. Organizatörler ücretin çok yüksek olduğunu söylerken, Ecclestone düşük katılım rakamlarının nedeni olarak zayıf tanıtımı işaret etti.

Devlet tarafından finanse edilmeyen pist, takvim dışı kaldı ve uluslararası düzeyde büyük ölçüde kullanılmaz hale geldi. COVID sezonları kaosu sırasında 2020 için bir erteleme kazandı ve Lewis Hamilton'ın yedinci şampiyonluğunu kazanmasıyla sonuçlanan harika bir yarış düzenledi, ancak bu tam zamanlı bir dönüş sağlamak için yeterli olmadı.

Hem sürücüler hem de taraftarlar için evrensel çekiciliğe sahip bir pist olmasına ve Avrupa ile Asya arasında kıtalar arası çekiciliğe sahip bir yarış olmasına rağmen, yarışa olan talep ve diğer hükümetlerin ödemeye razı oldukları yüksek maliyetler göz önüne alındığında takvime geri dönmenin kolay olduğu söylenemez.

Fotoğraf: Formula 1 Istanbul Park

1. Afrika

1993'te Kyalami'de düzenlenen yarıştan bu yana kıtada bir Grand Prix düzenlenmemiş olmasından dolayı, Afrika'nın Dünya Şampiyonası'nı gerçekten bu hale getirecek bir Grand Prix'ye kavuşmasının zamanı çoktan gelmişti.

Takvimdeki en büyük eksiklik olan bu durum, spor dünyasının önde gelen isimleri tarafından sürekli olarak vurgulanıyor; Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in son açıklamaları da bu konudaki en güçlü sesler olarak öne çıkıyor.

Son yıllarda, Kyalami'ye dönüş neredeyse kesin gibi görünmekteydi, zira Güney Afrika'nın Ukrayna'da askeri harekata başlamasının ardından Vladimir Putin ve Rusya'nın yanında yer almasıyla anlaşma 11. saatinde suya düştü.

Şimdilik Afrika'nın takvimde kendine yer bulabilmesi için kolay bir yol görünmese de Stefano Domenicali bunu ileriye dönük bir öncelik olarak tanımladı. 2022'nin sonlarında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Yeni bir şey yaptığımızda, bunun doğru ortaklarla olması ve daha uzun süre kalmak için istikrarlı temellere sahip olması gerektiğinden emin olmalıyız.”

"Kyalami ile ilk iletişimden sonra söyleyebileceğim tek şey, Afrika'da Formula 1 ile ilgilenen başka yerler de olduğu.”

"Bu çok açık bir konudur: Afrika geri gelecek ve umarım çok yakında takvimimizde yer alacak."

İçerik: PlanetF1

Çeviri: Melis Aslı Öktür