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Formula 1 Haberler

Madrid'in Formula 1'e olan ilgisi sürüyor

Madridli yetkililer, gelecekte Formula 1'e ev sahipliği yapmak adına fizibilite çalışmalarına devam ediyorlar.

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Madrid'in Formula 1'e olan ilgisi sürüyor
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Formula 1'in Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali geçtiğimiz haftalarda Madrid'deydi ve kendisine, gelecekte burada yapılabilecek olası bir yarış ihtimali soruldu.

Domenicali o noktada, "Bize önerilen yarış projesi ilginç görünüyor. Fakat teknik ve ekonomik fizibilitesini değerlendirmek adına, proje üzerinde çalışılması gerekiyor" demişti.

Diario AS gazetesi projeyle ilgili bazı ek bilgiler ortaya çıkardı ve henüz çok erken aşamalarda olmasına rağmen Madridli makamların desteğine sahip olduğunu vurguladı.

Madrid, İspanya Grand Prix'sinin en az 2026'ya kadar Barselona'da yapılacağını biliyor ve aynı Avrupa ülkesinde iki yarış düzenlemek Liberty Media'nın politikasına uymuyor. Fakat teorik olarak, bir ülkede her yıl dönüşümlü olarak farklı pistlerde yarış düzenlemek olası bir senaryo olabilir.

Fakat en iyimser senaryoya göre bile proje 2026 yılından önce hayata geçirilmeyecek. Projeyle ilgili asıl soru, maliyetleri kimin karşılayacağı.

Proje kendi içinde ilgi çekici. Şu anda Formula 1 yarışları, hiçbir Avrupa ülkesinin başkentinde yapılmıyor ve Madrid, bunu başarabilirse o zaman durum daha da ilgi çekici olabilir. AS gazetesine göre Carlos Sainz, bu cadde pistinin gelişim sürecinde yer alabilir.

Yarışla ilgili bir projeyle uğraşan Madrid temsilcileri, geçen sezon birkaç Grand Prix'de Formula 1 padokunda görüldü ve FOM ile birkaç görüşmede bulundu.

Madrid projesi şu noktada büyük ilerleme kaydetmiş değil ancak ilk adımlar atılıyor. Yine de Vietnam veya Güney Afrika gibi projelerin başladıktan sonra yarıda kaldığını hatırlatmakta fayda var. Dahası, Almanya takvimde değil, Fransa takvimden çıkarıldı ve Spa'nın yeri dahi garanti değil.  Bu açıdan Madrid'in iyi, başarılı ve sürdürülebilir bir projeyle gelmesi gerekecek.

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