Madrid'in F1'e ev sahipliği yapacağı söylentileri artıyor
Görünüşe bakılırsa Formula 1'in gelecekteki duraklarından birisi İspanya'nın başkenti Madrid olacak.
İspanya Grand Prix'sinin eninde sonunda Barselona'dan Madrid'e alınacağı, bir yıldan uzun bir süre önce konuşulmaya başlandı ve bu konuda pek çok haber çıktı.
Fakat bunlar her zaman sadece plan olarak ortaya çıktı ve gerçekleşmesi için büyük çaba gerekiyordu. Üstelik yarışın ne zaman yapılacağı da belirsizdi.
Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali başlangıçta iki noktanın altını çizdi: Barselona ile yapılan anlaşmanın 2026 yılına kadar geçerli olduğu ve İspanya'da iki yarış düzenlenmesi pek mümkün olmadığı.
Ancak ünlü İngiliz gazeteci Joe Saward'a göre, Madrid'in 2026'dan itibaren İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapacağı çok yakında açıklanacak.
Bu konuda İspanyol basınında da çeşitli haberlere ortaya çıkmaya başladı ve söylentiler 2026 sonrasında Madrid yarışının düzenleneceği yönünde.
İspanyol basınındaki habere göre sözleşme 10 yıllık olacak ve İspanya'nın başkentindeki yarış IFEMA sergi merkezinin etrafına kurulacak olan yarı kalıcı bir cadde pistinde yapılacak.
Burası, Adolfo Suarez'in adını taşıyan Barajas Uluslararası Havaalanı da oldukça yakın bir konumda yer alıyor.
Yarış özel kaynaklarca finanse edilecek fakat belediye ve bölgesel yetkililerin desteğiyle gerçekleştirilecek.
Madrid son olarak 1968-1981 yılları arasında dokuz kez F1'e ev sahipliği yapmıştı.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
The Spanish flag flies over the grid
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