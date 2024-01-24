Madrid'den sonra Osaka da gelecekte F1 takvimine girebilir mi?

Cidde, Miami ve Las Vegas'taki yeni yarışların ardından 2026'dan itibaren Madrid de eklendi.

Madrid'le yapılan anlaşmayla birlikte dikkatler kaçınılmaz olarak başka nerelerin aday şehir olarak listeye girebileceğine çevrildi; ilginç bir aday da Japonya'daki Osaka.

Birkaç aydır Japonya'nın en kalabalık üçüncü şehrinin bir F1'e giriş teklifi hazırlamayı düşündüğü söyleniyordu.

Osaka turizm bürosu başkanı Hiroshi Mizohata F1'e aday olma niyetini resmen açıkladı ve organizasyondan bir temsilci geçen yılki Singapur Grand Prix'sini ziyaret eden bir heyeti de içeren proje hakkında Motorsport.com'a özel olarak konuştu.

Mizohata, "F1, Osaka'nın uluslararası bir turizm kenti olması için mükemmel bir katalizör olacak."

"Osaka'nın bunu başarabilmesi için Avrupa, Amerika ve Avustralya'dan varlıklı insanları çekmesi önemli."

"Ayrıca F1'in lüks otelleri çekmek ve gece ekonomisini canlandırmak için mükemmel bir katalizör olacağına inanıyoruz."

"Singapur Grand Prix'sini izlemeye gittim ve F1'e dair sahip olduğum imajdan tamamen farklıydı. Canlı etkinlikler devam ediyordu ve yakındaki otellerde lüks markalar için iş toplantıları yapılıyordu." dedi.

Osaka'nın projesi henüz başlangıç aşamasındayken ve bir yarış sözleşmesi için resmi müzakereler başlamamışken, F1 personeliyle fikri ortaya çıkarmak için bazı görüşmeler yapıldığı ve bunun da şehri projesini sürdürmeye teşvik ettiği anlaşılıyor.

Osaka yöneticilerinin çeşitli seçenekleri değerlendirmeye devam etmesiyle birlikte, yarış için nihai bir yer henüz belirlenmiş değil.

Bu, şehrin içinden geçecek bir sokak yarışı anlamına gelebilir, yakındaki vilayette kalıcı bir yarış pisti anlamına gelebilir ya da 2025 yılı için inşa edilmekte olan Yumeshima Adası'ndaki Osaka Expo alanı çevresinde hibrid tarzda bir format olabilir.

Osaka'nın vergi mükelleflerinin parasından ziyade özel fonlardan gelmesi muhtemel olan yatırım getirisini en iyi nasıl elde edebileceğini değerlendirmesiyle birlikte, dikkate alınması gereken bir faktör de finansman olacaktır.

Büro temsilcisi, "Pisti kârlı hale getirmek zor olabilir, ancak tüm şehir üzerindeki ekonomik etkisini düşünürseniz, bence potansiyeli var."

"Bunu kaç yıl sonra gerçekleştirmeyi hedeflediğimizi söyleyemem. Bunun uzun vadeli bir plan olacağını düşünüyorum."

"Singapur'un ilk yarışı düzenlemesinin uzun zaman aldığını duydum, bu yüzden hızlı olacağını sanmıyorum. Ama eğer bir şans varsa, deneyeceğim."

Osaka fikrinde herhangi bir ilerleme kaydedilmesi, tıpkı Madrid'in Barselona'nın uzun vadede varlığını sürdürebilirliğini şüpheli hale getirmesi gibi, Suzuka'daki Japon Grand Prix'sinin mevcut evinin geleceğine ilişkin soruları kaçınılmaz olarak tetikleyecektir.

Ancak Osaka, düzenleyeceği herhangi bir etkinliğin Suzuka'nın yerini almaktan ziyade onu tamamlayıcı bir unsur olacağı konusunda net.

Büro temsilcisi, "Suzuka ile birlikte var olmayı ve karşılıklı refahı hedeflemek istiyorum."

"Bir otomobil süper gücü olan Japonya'da iki yarış düzenlemenin harika olacağını düşünüyorum." şeklinde yorum yaptı.

Suzuka'nın Japon Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak için mevcut sözleşmesi 2024 yılının sonuna kadar devam ediyor.