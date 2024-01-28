Madrid pist tasarımcısı Zafelli, 'F1'in en dik virajını' vaat etti

Haftalar süren spekülasyonların ardından Madrid resmi olarak F1 takvimine eklendi ve ilk kez 2026'da yapılacağı duyuruldu.

Ancak etkinliğin organizasyonu bir süredir devam ediyor ve tasarımcı F1 takvimindeki en dik eğimli virajı yaratmak istediğini söyledi.

Bu unvanın şu anki sahibi 19 derecelik 3. Virajıyla Zandvoort ancak Madrid, eski Monza düzeninden bile daha fazla olan 30 derecelik bir viraj istiyor.

Tasarımcı Zafelli, resmi inşaatın birkaç ay içinde başlayacak olmasına rağmen, banketli bölümlerin yapılmasının daha kolay olacağına inandığını belirtti.

Marca'ya verdiği demeçte Zafelli, "[Bunlar] mevcut pisti rötuşlamaktan, merkezleri kaldırmaktan, kavşaklardan, caddeleri sınıflandırarak yeniden yüzeye çıkarmaktan ve diğer rötuşlardan daha kolay olacak."

"Diğer pistleri taklit etmek istemiyoruz, Madrid'in kendi kişiliği ve ihtiyaç duyduğu unsurlar olacak."

"Bunun Haziran 2026'ya kadar hazır olması gerekiyor." dedi.

Madrid GP'si olarak lanse edilse de, yarış şehir merkezinin dışında gerçekleşecek. Son pistini tasarlayan Zafelli, bunun bir avantaj olduğuna inanıyor.

"Bir şehirde sınırlı olmama gerçeği bize sınırları arama imkanı verdi."

"Ne kadar olacağı sonraki aşamalara, F1'e, FIA'ya ve nihai tasarım sırasında tartışılan her şeye bağlı olacak."

"Yerleşim planına gelince, Valdebebas'ta küçük değişiklikler olacak, çünkü o bölge şu anda geliştirilmemiş bir bölge. Ve evet, bazı sürprizler bekliyoruz... Henüz gösteremediğimiz iki ya da üç sürpriz olabilir."

"Geniş olan ilk tünelden çıktığınızda çok kısa bir yolla karşılaşıyorsunuz ancak bu yol 10 metre gibi çok dik bir şekilde yukarı çıkıyor; bu nedenle bir sıkıştırma olacak ve ayrıca giriş yeni alana kör olacak. 10 ya da 15 metrelik eğimli bir iniş görülecek ve 500-700 metre boyunca tam gaz gidilecek."