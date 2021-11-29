Madrid, İspanya GP'yi Barselona'dan almaya çalışmış

Formula 1, geçtiğimiz günlerde Barselona ile önümüzdeki beş yılı kapsayan yeni bir kontrat imzaladı ve yarışın geleceğiyle ilgili spekülasyonlar sona ermiş oldu. Pist, geride kalan yıllarda, unutulmaz ve heyecanlı yarışlara ev sahipliği yapmadı. Bol virajlı ve dar yapısı ile, geçişe pek müsait olmayan Barselona, sık sık taraftarlar tarafından eleştirildi. Son dönemde Barselona'nın yeri için Jerez'in adı geçmişti ancak Formula 1, pilotlar arasında epey popüler olan Barselona'yı takvimde tutmak istiyordu. Sonuç olarak yarış, F1'le yapılan anlaşma kapsamında takvimde kaldı.

Barselona'daki pistin patronu Roger Torrent, Madrid başta olmak üzere bazı şehirlerin, gelecek yıl için İspanya GP'ye ev sahipliği yapmak istediğini, bu yüzden görüşmelerin kolay geçmediğini söyledi.

Barselona'nın yeni Grand Prix anlaşması hakkında Radio Catalunya'ya konuşan Torrent, “Bize çok pahalıya mı mâl oldu? Evet, çünkü çok fazla rekabet var." "Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmak isteyen pek çok şehir, ülke ve bölge olduğunu hayal edebilirsiniz." "Bize çok yakın olan yerlerden bazıları da mücadelenin içerisindeyiz ve yarışa ev sahipliği yapmanın yolunu aradı." "Madrid'in şu anda Barselona'da düzenlediğimiz yarışı, Madrid'e götürme isteğindeydi, bu yüzden kolay olmadı." dedi. Fakat Madrid yönetimi, F1 yarışını Barselona'dan almak için herhangi bir resmi girişimde bulunmadıklarını söyleyerek Torrent'i yalanladı. SoyMotor.com'a konuşan bakan Enrique Lopez, "Ne Başkan [Isabel] Ayuso ne de hükümetten herhangi birisi, Formula 1'i Madrid'e getirmek için Katalonya'nın zararına olacak bir şey yapmadı." dedi. Şimdi pistin pek çok noktasında ve tesisin genelinde iyileştirme çalışmaları yapılacak. Torrent, "Bu, yarış için iyi bir şey. Aynı zamanda, pistin etrafında fiziksel ve yenilik testleri düzenleyen otomotiv markalarını buraya çekmek adına, pisti daha rekabetçi hale getirme konusunda da pozitif olacak. Piste fiziksel yatırımlar yapılacak, aynı zamanda altyapı ve dijitalleştirme çalışmaları da olacak." dedi.