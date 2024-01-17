Madrid GP'nin Formula 1'e ev sahipliği yapacağı gelecek hafta açıklanacak

Yaklaşık son 1 yıldır hemen hemen her ay Madrid'in Formula 1'e ev sahipliği yapacağı konuşuluyor fakat henüz iş resmiyete dökülmedi.

Fakat gelecek hafta salı günü Madrid'de bir basın toplantısı düzenlenecek ve kaynaklar, bu toplantıda Madrid GP'nin duyurulmasını bekliyorlar.

Madrid Topluluğu Başkanı Isabel Díaz Ayuso, yılbaşı gecesi yaptığı açıklamada "23 Ocak'ta F1 ile ilgili bir duyuru yapılacak" demişti.

Bu duyuru, Belediye Başkanı José Luis Martínez Almeida tarafından da doğrulandı.

Ifema Fuarı

Resmi açıklamanın gelmesi halinde ilk Madrid yarışının 2026 mı yoksa 2027'de mi yapılacağı bilinmiyor. Madrid takvime girdiği takdirde Barselona'nın durumunun ne olacağı da belirsiz. Fakat ilk bilgiler yarışın 2026'da düzenlenmeye başlayacağı ve Barselona'nın takvimden düşeceği yönünde.

Madrid'in sözleşmesi başlangıçta 10 sezonluk olacak ve bu süre zarfında F1'in Madrid'e bırakacağı yıllık ekonomik etki sezon başına minimum 400 milyon euro olacak. Bu da 10 yılda 4 milyara tekabül ediyor.

Madrid Topluluğu Başkanı Isabel Díaz Ayuso, Salı günü medya ile yaptığı bir toplantıda şu yorumu yaptı: "Bu öyle bir rüya ve öyle bir illüzyon ki, böyle bir projeyi reddedebilecek hiçbir yönetim ya da ülke yok."

Yarışın yarı cadde pistinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Buna göre pistin bazı kısımları kalıcı olarak kalsa da, belli bir kısmı halka açık caddelerde geçecek.

Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez Almeida, "Ajandamda ayın 23'ünü, Madrid için sporla ilgili çok iyi haberlere ayırdım."

"Yine de bu Formula 1! Başınızı çevirdiğiniz anda geçilirsiniz." dedi.