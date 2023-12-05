Madrid, 2026 ve sonrası için F1 ile anlaşmaya yakın!

Mevcut teklif, 2026'dan 2035'e kadar İspanya'nın başkentinde, şehrin kuzeydoğusunda, Madrid-Barajas uluslararası havalimanına yakın IFEMA kongre merkezi çevresinde düzenlenecek bir pistte yarışmayı içeriyor.

Beş kilometrelik pistteki genellikle sergi ve konferanslar için kullanılan IFEMA fuar alanı, başlangıç-bitiş düzlüğü ve padok alanı olarak kullanılacak.

Ayrıca M-11 otoyolu da dahil olmak üzere mevcut bazı caddeleri kullanarak futbol kulübü Real Madrid'in Valdebebas antrenman kompleksinin yanından ve Mad Cool müzik festivalinin eski alanından geçecek.

Planlar Madrid şehir ve toplum konseylerinden destek almış olsa da, yarış tamamen özel bir bütçeyle finanse edilebilmesi için dışarıdan yatırımcı arayışına girdi.

Motorsport.com, Fernando Alonso'nun eski menajeri Luis Garcia Abad'ın anlaşmanın arkasındaki kilit isimlerden biri olduğunu açıklıyor.

İspanya'nın Barselona'daki mevcut Grand Prix'sinin 2026'ya kadar geçerli bir sözleşmesi var, dolayısıyla Madrid'in planları gerçekleşirse F1 o sezon ülkede iki yarışa ev sahipliği yapacak, bu durumda yeni yarış geçici olarak Madrid Grand Prix'si olarak adlandırılabilir.

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu Sergio Perez, Red Bull Racing

'Formula 1 Madrid Grand Prix' ve 'Madrid Grand Prix' ticari markaları bu yıl Mart ayında tescil edildi.

Ancak F1 takviminde Avrupa'ya ayrılan yerlerin sınırlı olması nedeniyle Madrid'in gelişi Barselona'nın uzun vadeli geleceği üzerindeki baskıyı artıracak gibi görünüyor.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, Madrid'de bir yarış için görüşmeler başladığında, "Elbette hayatta asla asla dememelisiniz ama İspanya'da iki yarış çok karmaşık olur."

"Madrid için büyük ilgi var, ancak şu anda sözleşmeye sahip olan Barselona'ya odaklandığımız ve aramızdaki ilişkinin güçlü olduğu doğru." demişti.

İspanya'da en son 2008 ve 2012 yılları arasında iki yarış düzenlenmiş ve Valensiya'daki Avrupa Grand Prix'si Barselona yarışını tamamlamıştı.

Son yıllarda F1'in popülaritesinin artması, iki kez Dünya Şampiyonu olan Alonso'nun 2021'deki geri dönüşünden bu yana elde ettiği güçlü sonuçlar ve Carlos Sainz'in Ferrari'deki konumu sayesinde ülkeye olan ilgi arttı.

Ayrıca bu yıl yarış günü 125.565 seyirci ile 2008'den bu yana Circuit de Barcelona-Catalunya'da en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı.