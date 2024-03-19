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Formula 1

Madrid, gece yarışı düzenlemek istiyor

Madrid'in hedefinde Formula 1 yarışını "gece" saatlerinde yapma fikri var.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, crosses the line as fireworks light the sky

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, crosses the line as fireworks light the sky

James Sutton / Motorsport Images

Formula 1'deki ilk gece yarışı Singapur'da gerçekleşti ve daha sonra Orta Doğu'daki ülkeler de gece yarışları düzenlemeye başladı.

Las Vegas'taki ilk yarış da yapay ışıklar altında yapıldı ancak Avrupa'da henüz hiçbir yarış gece gerçekleşmedi.

Bu durum şimdi İspanya Grand Prix'sinin Madrid'e geçmesiyle gerçeğe dönebilir..

Yarış organizatörleri Suudi Arabistan'daki son yarışı ziyaret ederek, yarışların gece yapay ışıklandırma altında nasıl gerçekleştiğini görmek adına kapsamlı bir inceleme yaptılar.

Kesintisiz güç kaynağı sağlamak, yeterli yedek kapasite sunmak, modern standartları karşılayan güç şebekelerini düzenlemek ve 5,5 km uzunluğundaki pist boyunca aydınlatma ekipmanı kurmak epey karmaşık bir iş olacak.

Marca'nın haberine göre, Madrid'deki yarışın Eylül 2026'da yapılması planlanıyor ve hazırlanmak için fazla zaman yok.

Elbette karanlıkta yapılan bir cadde yarışı etkileyici bir gösteri sunabilir fakat kaçınılmaz olarak organizatörlere çok pahalıya patlıyor.

İspanyol gazetesine göre, başkent yarışının organizatörleri, Madrid Ticaret Odası ile ortak finansman konusunda anlaşmaya varmış durumda. Liberty Media'nın yanı sıra eğlence sektöründe çalışan Meksikalı Oseca şirketinin de projeye katılması gayet olası.

Madrid'in, Zandvoort'ta harika bir gösteri sunan Hollanda Grand Prix'sinin organizatörlerinin başarılı deneyimine başvuracağı da söylentiler arasında.

IFEMA Madrid

IFEMA Madrid

Fotoğraf: Formula 1

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