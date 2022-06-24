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Formula 1 Haberler

Madrid, F1 yarışına ev sahipliği yapmak istiyor

Madrid, "harika bir spor ve eğlence gösterisi sunabileceğine" inandığını ve gelecekte bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmak istediğini belirtti.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Madrid, F1 yarışına ev sahipliği yapmak istiyor
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F1 şu anda İspanya Grand Prix'sini Barcelona-Catalunya pistinde gerçekleştiriyor ve organizatörleri ile 2026'ya kadar anlaşması bulunuyor.

Fakat Madrid, F1 CEO'su ve başkanı Stefano Domenicali'ye bir yarışa ev sahipliği yapmakla ilgilendiğini belirtti ve bir Grand Prix düzenlenmesi için gelecekte potansiyel bir ev sahibi olmaya aday oldu.

Madrid Topluluğu Kabine Bakanı Enrique Lopez, bu hafta başlarında Domenicali'ye İspanya'nın başkentinin bir Grand Prix düzenlenmesine olan bağlılığını ifade eden bir yazı gönderdi.

Lopez'in yazısında şunlar yer aldı: "Madrid Topluluğu hükumeti adına, Madrid'de bir Formula 1 Grand Prix'sinin gerçekleştirilmesine olan ilgimizi ifade etmek için size yazmaktan mutluluk duyuyorum."

"Zamanımızın en heyecan verici spor etkinliklerinden biri olan bir motor yarışını Madrid'de düzenlemenin, Formula 1'in geliştirilmesinde yer alan tüm profesyoneller, kurumlar ve şirketler için bir başarı olacağına inanıyorum."

"Elbette tüm bölge ve vatandaşları için de bir memnuniyet olacaktır. Bu nedenle, Madrid Topluluğu Hükumeti bunu mümkün kılmak için en büyük ilgiye sahiptir."

"Kısacası, size ve bu projeye olan bağlılığımızın yanı sıra yarışı tanıtmak ve harika bir spor ve eğlence gösterisi sunmak için uygun anlaşmaları imzalamaya istekli olduğumuzu teyit etmek istiyorum."

"Formula 1'i Madrid'e getirmek için sizinle ve ekibinizle çalışmaya hazırız."

Carlos Sainz ve Audi, 2021'de Madrid'de bir gösteri sürüşü yapmıştı

Carlos Sainz ve Audi, 2021'de Madrid'de bir gösteri sürüşü yapmıştı

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

F1, Mayıs ayındaki Barselona yarışında ortaya çıkan bir takım sorunlar yüzünden "kabul edilemez" trafik ve organizasyon sorunlarını düzeltmeleri için İspanya Grand Prix'sinin organizatörlerini uyarmıştı. Madrid, bunun ardından F1'e olan ilgisini belirtti.

Barcelona-Catalunya pistine hafta sonu boyunca 300.000'den fazla taraftar geldi ancak pist, böylesine büyük bir kalabalıkla baş edecek şekilde hazırlanmamıştı.

Madrid, F1 dünya şampiyonasına şehrin kuzeyindeki Jarama pistinde daha önce dokuz kez ev sahipliği yapmıştı ancak sonuncusu 1981'deydi ve pist şu anda F1 güvenlik standartlarını karşılamıyor.

F1 şu anda, olası yeni pazarlardan ve şehirlerden gelen ilgide büyük bir artış yaşıyor. Önümüzdeki yılın takvimine Güney Afrika, Katar ve Las Vegas'ın da eklenmesi planlanıyor ve böylece Concorde Anlaşması kapsamında izin verilen 24 yarış sınırına ulaşılacak.

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