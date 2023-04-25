Madrid, F1 yarışı konusunda hem umutlu hem gerçekçi
Madrid, Formula 1'e ev sahipliği yapma konusunda umutlu görünse de, bunun kısa vadede olmayacağı konusunda gerçekçi kalmayı sürdürüyor.
İspanyol basını, Madrid'in gelecekte bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapma hayalini sürdürdüğünü ancak projeyle ilgili görüşmelerin şu anda beklemede olduğunu yazdı.
Madrid'in Başkanı Isabel Diaz Ayuso, Vozpopuli'ye verdiği bir röportajda, F1'e ev sahipliği yapma konusunda gerçekçi ve sabırlı olmaları gerektiğini belirtti fakat herkesi "iyimser olmaya" çağırdı.
Ayuso, "Bu projenin gerçekleştirilebileceğine inanıyorum, ancak şimdilik müzakereleri durdurmak zorunda kaldık, bu yüzden beklememiz gerekecek."
"Elbette kişisel olarak son derece iyimserim."
"IFEMA fuar alanının yakınında yer alacak ve inşa edilip sökülebilecek bir cadde pistinden bahsediyoruz." dedi.
Şu anda İspanya Grand Prix'sine Barselona ev sahipliği yapıyor ve en az 2026 sonuna kadar yarış burada kalacak.
Sözleşmenin uzatılmasına ilişkin müzakereler de devam ediyor.
Fakat Ayuso, İngiltere örneğinden yola çıkarak; F1'in Silverstone'da kalmasına rağmen Londra'da bir yarış düzenlemek istediğine vurgu yaptı ve İspanya'da iki yarış olabileceğini belirtti.
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