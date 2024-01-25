Madrid, F1 yarışı için senelik ne kadar ödeyecek?

Formula 1, geçtiğimiz günlerde, İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak üzere Madrid yarışının organizatörleriyle anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Anlaşma 10 yılı kapsayacak ve 2026 yılından itibaren geçerli olacak.

Barselona merkezli TV3 anlaşmanın mali yönlerini açıkladı ve yarış organizatörlerinin yarışa ev sahipliği yapmak için Formula 1'e yıllık 48 milyon euro ödeyeceğini iddia etti.

Bu rakam, Barselona'nın ödediği 25 milyon euroluk ücretin neredeyse iki katı.

Dolayısıyla, İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak için yapılacak on yıllık anlaşma, Formula 1'in sahipleri Liberty Media'ya neredeyse yarım milyar euro kazandıracak.

Böyle bir ödeme Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Katar yarışlarının ücretleriyle karşılaştırılabilir.

Madridli etkililer TV3'ün verdiği bilgiler hakkında yorum yapmadılar ancak konuya aşina kaynaklar yayınlanan rakamların gerçeğe yakın olduğuna inanıyorlar.