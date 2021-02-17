Madrid, F1 ve MotoGP için yeni bir pist inşa edecek

İspanya'da FIA lisansına sahip olan ve F1'e ev sahipliği yapabilecek Barcelona, Jerez ve Aragon gibi pistler var. Şimdi bu pistlere yeni bir pist daha eklenecek gibi görünüyor.

FormulaPassion'a göre yeni pist, Morata de Tajuna kasabasının yakınlarına kurulacak ve bu yeni pistte hem Formula 1 hem de MotoGP yarışları yapılabilecek.

Neredeyse sekiz yıldır bu pistin inşası hakkında söylentiler var. Ancak şimdi nihayet karar verildi ve Belediye Başkanı Angel Sanchez, "Fikir, motor sporları etkinlikleri ve konserlerle yılda 280 gün çalışacak bir tesis inşa etmek."

"Gerekli izinlerin alınmasında herhangi bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü burası bozuk bir bölge ve pist tamamen verimsiz bir araziye kurulacak." dedi.

Pistin inşasının tamamlanması, yakın zamanda bir Formula 1 yarışı olacağı anlamına gelmiyor. Projenin yaklaşık üç yıl süreceği tahmin ediliyor. Pistin inşasının yapıldığı ilk aşama yaklaşık 10 ay sürece. Tüm tesislerin inşasının tamamlandığı ikici aşama ise iki yıl alacak.

Morata de Tajuña pisti Fotoğraf: Ayuntamiento Morata de Tajuña Morata de Tajuña pisti Fotoğraf: Ayuntamiento Morata de Tajuña

Tüm hazırlıklarla beraber proje yaklaşık üç yılda tamamlanacak.

Pist, 4500 metre uzunluğunda olacak ve ayrıca ortalama 20 metrelik bir genişliğe sahip olacak. Bu uzunluğun 650 metresini düzlük oluşturacak.

Pistte toplam 80 bin koltuk olacak ve tesiste otel, benin istasyonu, 1.500 araç kapasiteli otopark, karting pisti ve bir müze de yer alacak.

Tesisin inşası için 12 milyon euro harcanacak ve maliyet tamamen özel olarak finans edilecek.

Pistin F1 takvimine aday olmak için 4 ila 5 yıla ihtiyacı olsa da, her şey hazır olduğunda takvim için olası adaylardan birisi haline gelebilirler.