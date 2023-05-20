Macaristan'ın yeni pisti, gelecek yıllarda Formula 1 için bir alternatif olabilir

Yeni pist, Hungaroring'in bulunduğu Budapeşte'nin 87 kilometre güneybatısında yer alıyor.

Turistler arasında popüler olan Balaton bölgesinde yer alan pistin kapasitesi 120.000 seyirciye ulaşabilecek kapasitede.

Daha da önemlisi, yeni pist FIA tarafından 1. Sınıf statüsü verildikten sonra F1 ve MotoGP etkinliklerine ev sahipliği yapacak kadar güvenli.

Pisti epey beğendiğini söyleyen Giancarlo Fisichella, "Pistin karakteristiklerinden çok etkilendim. Bu pist her şeyi sunuyor -yüksek hızlı virajlar ve harika şikanlardan oluşan heyecan verici bir karışım."

"İlk virajda ve arka düzlüğün sonunda (12. viraj) geçiş fırsatları mevcut. Batalon Park Pisti'nde sürüş yapmak büyük bir zevk." dedi.

Takvimin demirbaşlarından biri olarak görülen Hungaroring pistinin 2027 sezonuna kadar Formula 1 ile sözleşmesi bulunuyor.

F1 yeni Balaton Park Pisti'nde yarışmayı tercih ederse, 1986'dan bu yana Macaristan GP'si ilk kez Budapeşte'de düzenlenmemiş olacak.

Saat yönünün tersine doğru ilerleyen, altı sol ve 10 sağ viraja sahip olan pistin tasarımcısı ise Macar mimar Ferenc Gulacsi.

Pisti tasarlarken bazı hedefler belirlediğini söyleyen Gulacsi, "Tasarım söz konusu olduğunda benim için en önemli üç husus vardı: güvenlik, meydan okuma ve sürdürülebilirlik."

"Bugün pistin kullanıma hazır olduğu ve ilk damalı bayrağın dalgalanabileceği bir noktaya ulaştığımız için mutluyum." dedi.