Macaristan'da pilot hakem Derek Warwick olacak

Şimdiye kadar gerçekleştirilen ilk iki yarışta eski İtalyan Formula 1 pilotları Vitantonio Liuzzi ile Emanuele Pirro bu görevi üstlenmişti.

Bu hafta sonu, hakemlere yardımcı olacağı açıklanan yarış hakem Derek Warwick olacak.

Warwick, yıllardır düzenli olarak bu görevi üstleniyor ve geçen yıl da birden fazla kez bu görevi üstlenmişti.

Warwick'e ek olarak Loic Bacquelaine ve Gerd Ennser, bu hafta sonu hakemlik yapacak diğer isimler olacaklar.

Bu yıl bu görevi üstlenenler: