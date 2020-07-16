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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Macaristan'da pilot hakem Derek Warwick olacak

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Macaristan'da pilot hakem Derek Warwick olacak
Ekleyen:
, Editör
16 Tem 2020 06:41

FIA, bu hafta sonu yaşanan olayları inceleyecek yarış hakemin Derek Warwick olacağını açıkladı.

Şimdiye kadar gerçekleştirilen ilk iki yarışta eski İtalyan Formula 1 pilotları Vitantonio Liuzzi ile Emanuele Pirro bu görevi üstlenmişti.

Bu hafta sonu, hakemlere yardımcı olacağı açıklanan yarış hakem Derek Warwick olacak.

Warwick, yıllardır düzenli olarak bu görevi üstleniyor ve geçen yıl da birden fazla kez bu görevi üstlenmişti.

Warwick'e ek olarak Loic Bacquelaine ve Gerd Ennser, bu hafta sonu hakemlik yapacak diğer isimler olacaklar.

Bu yıl bu görevi üstlenenler:

Yarış Yarış hakem
Austria Avusturya GP Italy Vitantino Liuzzi
Austria Steiermark GP Italy Emanuele Pirro
Hungary Macaristan GP United Kingdom Derek Warwick
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Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Editör Kemal Şengül

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