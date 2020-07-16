Macaristan'da pilot hakem Derek Warwick olacak
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FIA, bu hafta sonu yaşanan olayları inceleyecek yarış hakemin Derek Warwick olacağını açıkladı.
Şimdiye kadar gerçekleştirilen ilk iki yarışta eski İtalyan Formula 1 pilotları Vitantonio Liuzzi ile Emanuele Pirro bu görevi üstlenmişti.
Bu hafta sonu, hakemlere yardımcı olacağı açıklanan yarış hakem Derek Warwick olacak.
Warwick, yıllardır düzenli olarak bu görevi üstleniyor ve geçen yıl da birden fazla kez bu görevi üstlenmişti.
Warwick'e ek olarak Loic Bacquelaine ve Gerd Ennser, bu hafta sonu hakemlik yapacak diğer isimler olacaklar.
Bu yıl bu görevi üstlenenler:
|Yarış
|Yarış hakem
|Avusturya GP
|Vitantino Liuzzi
|Steiermark GP
|Emanuele Pirro
|Macaristan GP
|Derek Warwick
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|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Macaristan GP
|Editör
|Kemal Şengül
Macaristan'da pilot hakem Derek Warwick olacak
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