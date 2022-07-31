Macaristan'da günün pilotu Verstappen oldu

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Hollandalı pilot, güç ünitesi sorunuyla 10. sıradan başlamak zorunda kaldığı Macaristan GP'de harika bir performans sergiledi ve fırsatları en iyi şekilde kullanarak zafere ulaşmayı başardı.

Bu yılki sekizinci zaferini alan Verstappen'in bu performans, taraftarların da övgüsünü alırken, günün pilotu seçilen isim oldu.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu Bahreyn Charles Leclerc Suudi Arabistan Charles Leclerc Avustralya Charles Leclerc Emilia Romagna Max Verstappen Miami Max Verstappen İspanya Lewis Hamilton Monako Sergio Pérez Azerbaycan Lewis Hamilton Kanada Charles Leclerc Britanya Sergio Pérez Avusturya Mick Schumacher Fransa Carlos Sainz Macaristan Max Verstappen

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı Max Verstappen 35 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 12 Charles Leclerc 11 Sergio Pérez 10 Daniel Ricciardo 9 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 5 Fernando Alonso 4 Kimi Räikkönen 5 Pierre Gasly 3 Alexander Albon 3 Romain Grosjean 3 Nico Hülkenberg 2 Carlos Sainz 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Mick Schumacher 1