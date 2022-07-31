Macaristan'da günün pilotu Verstappen oldu
Red Bull pilotu Max Verstappen, Macaristan'da ortaya koyduğu performansla taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Hollandalı pilot, güç ünitesi sorunuyla 10. sıradan başlamak zorunda kaldığı Macaristan GP'de harika bir performans sergiledi ve fırsatları en iyi şekilde kullanarak zafere ulaşmayı başardı.
Bu yılki sekizinci zaferini alan Verstappen'in bu performans, taraftarların da övgüsünü alırken, günün pilotu seçilen isim oldu.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Charles Leclerc
|Suudi Arabistan
|Charles Leclerc
|Avustralya
|Charles Leclerc
|Emilia Romagna
|Max Verstappen
|Miami
|Max Verstappen
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Monako
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Charles Leclerc
|Britanya
|Sergio Pérez
|Avusturya
|Mick Schumacher
|Fransa
|Carlos Sainz
|Macaristan
|Max Verstappen
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|35
|Sebastian Vettel
|20
|Lewis Hamilton
|12
|Charles Leclerc
|11
|Sergio Pérez
|10
|Daniel Ricciardo
|9
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|4
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Carlos Sainz
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
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