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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Macaristan'da günün pilotu Verstappen oldu

Red Bull pilotu Max Verstappen, Macaristan'da ortaya koyduğu performansla taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

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Macaristan'da günün pilotu Verstappen oldu
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Hollandalı pilot, güç ünitesi sorunuyla 10. sıradan başlamak zorunda kaldığı Macaristan GP'de harika bir performans sergiledi ve fırsatları en iyi şekilde kullanarak zafere ulaşmayı başardı.

Bu yılki sekizinci zaferini alan Verstappen'in bu performans, taraftarların da övgüsünü alırken, günün pilotu seçilen isim oldu.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn  Monaco Charles Leclerc
Saudi Arabia Suudi Arabistan  Monaco Charles Leclerc
Australia Avustralya  Monaco Charles Leclerc
Italy Emilia Romagna   Max Verstappen
United States Miami   Max Verstappen
Spain İspanya   Lewis Hamilton
Monaco Monako   Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan   Lewis Hamilton
Canada Kanada  Monaco Charles Leclerc
United Kingdom Britanya   Sergio Pérez
Austria Avusturya   Mick Schumacher
France Fransa    Carlos Sainz
Hungary Macaristan   Max Verstappen

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 35
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 12
 Charles Leclerc 11
 Sergio Pérez 10
 Daniel Ricciardo 9
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 4
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Spain Carlos Sainz 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
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