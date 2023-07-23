Macaristan'da günün pilotu Perez oldu
Macaristan'da taraftarlar tarafından günün pilotu Sergio Perez seçildi.
Sergio Perez sıralama turlarında ilk ona girmeyi başarsa da tempo olarak geride kalmıştı.
Fakat pazar günü çok iyi bir yükselişe imza attı ve üst üste geçişler yaparak pazar günü üçüncü olarak podyuma çıktı.
Bu performansın ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Fernando Alonso
|Suudi Arabistan
|Max Verstappen
|Avustralya
|Sergio Pérez
|Azerbayan
|Sergio Pérez
|Miami
|Max Verstappen
|Mónako
|Esteban Ocón
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Alejandro Albón
|Avusturya
|Lando Norris
|Büyük Britanya
|Lando Norris
|Macaristan
|Sergio Pérez
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|39
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Pérez
|14
|Charles Leclerc
|11
|Daniel Ricciardo
|10
|Lando Norris
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|5
|Kimi Räikkönen
|5
|Alexander Albon
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Carlos Sainz
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
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