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Macaristan'da günün pilotu Perez oldu

Macaristan'da taraftarlar tarafından günün pilotu Sergio Perez seçildi.

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Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez sıralama turlarında ilk ona girmeyi başarsa da tempo olarak geride kalmıştı.

Fakat pazar günü çok iyi bir yükselişe imza attı ve üst üste geçişler yaparak pazar günü üçüncü olarak podyuma çıktı.

Bu performansın ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn   Fernando Alonso
Saudi Arabia Suudi Arabistan   Max Verstappen
Australia Avustralya  Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbayan  Sergio Pérez
United States Miami   Max Verstappen
Monaco Mónako  Esteban Ocón
Spain İspanya  Lewis Hamilton
Canada Kanada  tailandia Alejandro Albón
Austria Avusturya   Lando Norris 
United Kingdom Büyük Britanya   Lando Norris
Hungary Macaristan  Sergio Pérez

 

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 39
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 14
 Sergio Pérez 14
 Charles Leclerc 11
 Daniel Ricciardo 10
 Lando Norris 7
 Valtteri Bottas  6
 Fernando Alonso 5
 Kimi Räikkönen 5
Thailand Alexander Albon 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Spain Carlos Sainz 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
France Esteban Ocon 1
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