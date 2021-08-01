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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Macaristan'da günün pilotu Alonso!

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Alpine pilotu Fernando Alonso, Macaristan Grand Prix'sinde günün pilotu seçildi.

Macaristan'da günün pilotu Alonso!

Yarışa dokuzuncu sıradan başlayan İspanyol pilot, ilk turda ön tarafta yaşanan olaylardan yararlandı ve kendini üst pozisyonlara taşıyabildi. İspanyol pilot aynı zamanda Lewis Hamilton'ın yarışını zorlaştırarak, Esteban Ocon'un zaferinde de bir rol oynadı.

Çifte dünya şampiyonu Alonso, yarışı Carlos Sainz'ın hemen arkasında beşinci sırada tamamladı.

Alonso bu sezon ilk kez günün sürücüsü seçilmiş oldu.

Günün pilotu oylamasının sonuçları:

Fernando Alonso - 28,2%
Esteban Ocon - 17,8%
Lewis Hamilton - 12,6%
Sebastian Vettel - 9,7%
Carlos Sainz - 5%

2021 Sezonu ''Günün Pilotları''

Grand Prix Günün Pilotu
Bahrain Bahreyn Mexico Sergio Pérez (Red Bull)
Italy Emilia-Romagna   Lando Norris (McLaren)
Portugal Portekiz Mexico Sergio Pérez (Red Bull)
 İspanya   Lewis Hamilton (Mercedes)
 Monako  Sebastian Vettel (Aston Martin)
Azerbaijan Azerbaycan  Sebastian Vettel (Aston Martin)
France Fransa  Max Verstappen (Red Bull)
Austria Steiermark Monaco Charles Leclerc (Ferrari)
Austria Avusturya   Lando Norris (McLaren)
 Britanya Monaco Charles Leclerc (Ferrari)
Hungary Macaristan
  Fernando Alonso (Alpine)

2016'dan beri ''Günün Pilotu'' seçilen pilotlar

Sürücü Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 30
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 9
 Daniel Ricciardo 8
 Charles Leclerc 7
 Valtteri Bottas  6
 Sergio Pérez 6
 Kimi Räikkönen 4
 Lando Norris 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Fernando Alonso 3
Thailand Alexander Albon 2
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
Denmark Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
Canada Lance Stroll 1
George Russell 1
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