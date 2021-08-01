Macaristan'da günün pilotu Alonso!

Yarışa dokuzuncu sıradan başlayan İspanyol pilot, ilk turda ön tarafta yaşanan olaylardan yararlandı ve kendini üst pozisyonlara taşıyabildi. İspanyol pilot aynı zamanda Lewis Hamilton'ın yarışını zorlaştırarak, Esteban Ocon'un zaferinde de bir rol oynadı.

Çifte dünya şampiyonu Alonso, yarışı Carlos Sainz'ın hemen arkasında beşinci sırada tamamladı.

Alonso bu sezon ilk kez günün sürücüsü seçilmiş oldu.

Günün pilotu oylamasının sonuçları:

Fernando Alonso - 28,2%

Esteban Ocon - 17,8%

Lewis Hamilton - 12,6%

Sebastian Vettel - 9,7%

Carlos Sainz - 5%

2021 Sezonu ''Günün Pilotları''

Grand Prix Günün Pilotu Bahreyn Sergio Pérez (Red Bull) Emilia-Romagna Lando Norris (McLaren) Portekiz Sergio Pérez (Red Bull) İspanya Lewis Hamilton (Mercedes) Monako Sebastian Vettel (Aston Martin) Azerbaycan Sebastian Vettel (Aston Martin) Fransa Max Verstappen (Red Bull) Steiermark Charles Leclerc (Ferrari) Avusturya Lando Norris (McLaren) Britanya Charles Leclerc (Ferrari) Macaristan Fernando Alonso (Alpine)

2016'dan beri ''Günün Pilotu'' seçilen pilotlar

Sürücü Günün pilotu sayısı Max Verstappen 30 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 9 Daniel Ricciardo 8 Charles Leclerc 7 Valtteri Bottas 6 Sergio Pérez 6 Kimi Räikkönen 4 Lando Norris 4 Pierre Gasly 3 Romain Grosjean 3 Fernando Alonso 3 Alexander Albon 2 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1