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Macaristan'da günün pilotu Alonso!
Ekleyen: Fabien Gaillard
Çeviren: Betim Aker , Editör
Alpine pilotu Fernando Alonso, Macaristan Grand Prix'sinde günün pilotu seçildi.
Yarışa dokuzuncu sıradan başlayan İspanyol pilot, ilk turda ön tarafta yaşanan olaylardan yararlandı ve kendini üst pozisyonlara taşıyabildi. İspanyol pilot aynı zamanda Lewis Hamilton'ın yarışını zorlaştırarak, Esteban Ocon'un zaferinde de bir rol oynadı.
Çifte dünya şampiyonu Alonso, yarışı Carlos Sainz'ın hemen arkasında beşinci sırada tamamladı.
Alonso bu sezon ilk kez günün sürücüsü seçilmiş oldu.
Günün pilotu oylamasının sonuçları:
Fernando Alonso - 28,2%
Esteban Ocon - 17,8%
Lewis Hamilton - 12,6%
Sebastian Vettel - 9,7%
Carlos Sainz - 5%
2021 Sezonu ''Günün Pilotları''
|Grand Prix
|Günün Pilotu
|Bahreyn
|Sergio Pérez (Red Bull)
|Emilia-Romagna
|Lando Norris (McLaren)
|Portekiz
|Sergio Pérez (Red Bull)
|İspanya
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|Monako
|Sebastian Vettel (Aston Martin)
|Azerbaycan
|Sebastian Vettel (Aston Martin)
|Fransa
|Max Verstappen (Red Bull)
|Steiermark
|Charles Leclerc (Ferrari)
|Avusturya
|Lando Norris (McLaren)
|Britanya
|Charles Leclerc (Ferrari)
|Macaristan
|
2016'dan beri ''Günün Pilotu'' seçilen pilotlar
|Sürücü
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|30
|Sebastian Vettel
|20
|Lewis Hamilton
|9
|Daniel Ricciardo
|8
|Charles Leclerc
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Sergio Pérez
|6
|Kimi Räikkönen
|4
|Lando Norris
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Fernando Alonso
|3
|Alexander Albon
|2
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
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Macaristan'da günün pilotu Alonso!
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