Macaristan'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi
Hungaroring'de gerçekleştirilen yarışta en hızlı pit stop, bu yıl birden fazla kez olduğu gibi Red Bull'dan geldi.
Hungaroring'deki yarışın en hızlı pit stopuna Red Bull Racing imza atarken, takım Sergio Perez'in lastiklerini 2.19 saniyede değiştirip, hem bu yarışın hem de bu yılın en hızlı pit stopunu gerçekleştirdiler.
Takımlar yarış boyunca toplamda 42 pit stopa imza attılar. Bunlardan en uzunu Alex Albon'un ön kanadını değiştiği pit stoptu.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1 Red Bull
|S. Perez
|2.19
|42
|25
|2. McLaren
|D. Ricciardo
|2.26
|15
|18
|3. McLaren
|D. Ricciardo
|2.29
|46
|-
|4 Red Bull
|M. Verstappen
|2.33
|16
|15
|5 Red Bull
|S. Perez
|2.33
|18
|-
|6 Red Bull
|M. Verstappen
|2.41
|38
|-
|7. Aston Martin
|L. Stroll
|2.51
|46
|12
|8.Williams
|N. Latifi
|2.58
|18
|10
|9. Williams
|A. Albon
|2.61
|21
|8
|10 Ferrari
|C. Leclerc
|2.63
|54
|6
|11. Aston Martin
|S. Vettel
|2.64
|15
|4
|12. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.65
|46
|2
|13. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.73
|13
|1
|14. Aston Martin
|L. Stroll
|2.73
|14
|-
|15. Mercedes
|G. Russell
|2.73
|39
|-
|16. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.74
|17
|-
|17. McLaren
|L. Norris
|2.77
|42
|-
|18. Mercedes
|L. Hamilton
|2.82
|19
|-
|19 Alpine
|F. Alonso
|2.89
|21
|-
|20. Ferrari
|C. Leclerc
|2.94
|21
|-
|21. Ferrari
|C. Leclerc
|3.03
|39
|-
|22 Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.15
|26
|-
|23. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|3.20
|33
|-
|24 Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.21
|27
|-
|25. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|3.31
|51
|-
|26. Mercedes
|L. Hamilton
|3.34
|51
|-
|27. Haas
|M. Schumacher
|3.36
|41
|-
|28. Williams
|N. Latifi
|3.46
|39
|-
|29. Haas
|M. Schumacher
|3.70
|21
|-
|30. Mercedes
|G. Russell
|3.75
|16
|-
|31. Haas
|K. Magnussen
|3.78
|67
|-
|32. Ferrari
|C. Sainz
|3.79
|16
|-
|33. Haas
|K. Magnussen
|4.11
|35
|-
|34. McLaren
|L. Norris
|4.50
|14
|-
|35. Ferrari
|C. Sainz
|4.61
|47
|-
|36.Alpine
|E. Ocon
|4.69
|23
|-
|37.Williams
|A. Albon
|5.31
|40
|-
|38. Aston Martin
|S. Vettel
|5.84
|46
|-
|39 Alfa Romeo
|G. Zhou
|9.28
|51
|-
|40.Williams
|N. Latifi
|9.90
|56
|-
|41. Haas
|K. Magnussen
|10.79
|6
|-
|42. Williams
|A. Albon
|11.79
|2
|-
İlk 13 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 317 puanla ilk sırada bulunurken, McLaren 267 puanla ikinci, Ferrari ise 160 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1 Red Bull
|317
|2. McLaren
|267
|3. Ferrari
|160
|4 Alpine
|133
|5. Williams
|131
|6. Aston Martin
|113
|7. AlphaTauri
|92
|8. Mercedes
|67
|9 Alfa Romeo
|23
|10. Haas
|on
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Red Bull 2.19 saniye ile zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1 Red Bull
|S. Perez
|Macaristan
|2.19
|2. Ferrari
|C. Leclerc
|İspanya
|2.23
|3. McLaren
|D. Ricciardo
|Avusturya
|2.25
|4 McLaren
|D. Ricciardo
|Macaristan
|2.26
|5 Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.27
|6 McLaren
|L. Norris
|Emilia-Romagna
|2.27
|7 Red Bull
|S. Perez
|Emilia-Romagna
|2.29
|8 McLaren
|D. Ricciardo
|Macaristan
|2.29
|9 Red Bull
|S. Perez
|Monako
|2.30
|10 McLaren
|D. Ricciardo
|Bahreyn
|2.31
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