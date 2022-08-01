Macaristan'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi

Haberi dinle

Hungaroring'deki yarışın en hızlı pit stopuna Red Bull Racing imza atarken, takım Sergio Perez'in lastiklerini 2.19 saniyede değiştirip, hem bu yarışın hem de bu yılın en hızlı pit stopunu gerçekleştirdiler.

Takımlar yarış boyunca toplamda 42 pit stopa imza attılar. Bunlardan en uzunu Alex Albon'un ön kanadını değiştiği pit stoptu.

Yarıştaki pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan 1 Red Bull S. Perez 2.19 42 25 2. McLaren D. Ricciardo 2.26 15 18 3. McLaren D. Ricciardo 2.29 46 - 4 Red Bull M. Verstappen 2.33 16 15 5 Red Bull S. Perez 2.33 18 - 6 Red Bull M. Verstappen 2.41 38 - 7. Aston Martin L. Stroll 2.51 46 12 8.Williams N. Latifi 2.58 18 10 9. Williams A. Albon 2.61 21 8 10 Ferrari C. Leclerc 2.63 54 6 11. Aston Martin S. Vettel 2.64 15 4 12. AlphaTauri P. Gasly 2.65 46 2 13. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.73 13 1 14. Aston Martin L. Stroll 2.73 14 - 15. Mercedes G. Russell 2.73 39 - 16. AlphaTauri P. Gasly 2.74 17 - 17. McLaren L. Norris 2.77 42 - 18. Mercedes L. Hamilton 2.82 19 - 19 Alpine F. Alonso 2.89 21 - 20. Ferrari C. Leclerc 2.94 21 - 21. Ferrari C. Leclerc 3.03 39 - 22 Alfa Romeo V. Bottas 3.15 26 - 23. AlphaTauri Y. Tsunoda 3.20 33 - 24 Alfa Romeo G. Zhou 3.21 27 - 25. AlphaTauri Y. Tsunoda 3.31 51 - 26. Mercedes L. Hamilton 3.34 51 - 27. Haas M. Schumacher 3.36 41 - 28. Williams N. Latifi 3.46 39 - 29. Haas M. Schumacher 3.70 21 - 30. Mercedes G. Russell 3.75 16 - 31. Haas K. Magnussen 3.78 67 - 32. Ferrari C. Sainz 3.79 16 - 33. Haas K. Magnussen 4.11 35 - 34. McLaren L. Norris 4.50 14 - 35. Ferrari C. Sainz 4.61 47 - 36.Alpine E. Ocon 4.69 23 - 37.Williams A. Albon 5.31 40 - 38. Aston Martin S. Vettel 5.84 46 - 39 Alfa Romeo G. Zhou 9.28 51 - 40.Williams N. Latifi 9.90 56 - 41. Haas K. Magnussen 10.79 6 - 42. Williams A. Albon 11.79 2 -

İlk 13 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 317 puanla ilk sırada bulunurken, McLaren 267 puanla ikinci, Ferrari ise 160 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan 1 Red Bull 317 2. McLaren 267 3. Ferrari 160 4 Alpine 133 5. Williams 131 6. Aston Martin 113 7. AlphaTauri 92 8. Mercedes 67 9 Alfa Romeo 23 10. Haas on

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Red Bull 2.19 saniye ile zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman 1 Red Bull S. Perez Macaristan 2.19 2. Ferrari C. Leclerc İspanya 2.23 3. McLaren D. Ricciardo Avusturya 2.25 4 McLaren D. Ricciardo Macaristan 2.26 5 Red Bull S. Perez Avustralya 2.27 6 McLaren L. Norris Emilia-Romagna 2.27 7 Red Bull S. Perez Emilia-Romagna 2.29 8 McLaren D. Ricciardo Macaristan 2.29 9 Red Bull S. Perez Monako 2.30 10 McLaren D. Ricciardo Bahreyn 2.31