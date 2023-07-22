Macaristan'da Cuma günkü antrenmandan çıkarılan dersler

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Pazar günkü Macaristan Grand Prix'sine hazırlanırken 2. antrenman seansını zirvede tamamlarken, ne Red Bull ne de Mercedes zaman ekranlarında yukarılarda yer alamadı.

Monakolu pilot, Silverstone'da podyuma çıkan Lando Norris'i geçerek zaman tablosunun en üst sırasına yerleşirken, çalışmalar hem daha önceki yağışlardan hem de Cumartesi günü sıralama turları için belirlenen zorunlu lastik denemesinden etkilendi. İlk antrenman seansında iki kırmızı bayrak sürüşü büyük ölçüde engellerken, ikinci antrenman da ilk antrenmandaki yağmurun ardından pistin tamamen kurumaması nedeniyle kaygan şartlarda başladı.

Sıralamanın her seansı için tek tür lastik bileşenlerinin denenmesi nedeniyle Macaristan hafta sonu için tahsis edilen lastik sayısı 13'ten 11'e düşürüldü. Takımlar 1. seansta kuru pist olmamasına rağmen lastikler konusunda tutumlu davranmak zorunda kaldı. Her şeye rağmen, Macaristan Grand Prix'si için Cuma antrenmanlarından çıkarılan önemli sonuçları sizler için derledik.

Günün hikayesi

Hungaroring'de yağmurdan etkilenen ilk antrenman seansı, iki kırmızı bayrağın birçok takımın çalışma planını kesintiye uğratması nedeniyle ıslak zemin lastikleri ile yapılan göstermelik çalışmalar dışında, kullanılabilir veri açısından çok az şey sağladı. Seansın başında, baskı altındaki Sergio Perez 5. virajda aracını bariyerlere vurdu ve ilk kırmızı bayraklara neden oldu.

Kaza yapan RB19 bariyerlerden çıkarılırken oluşan arada, yağmur yağmaya başladı ve seansın geri kalanında pist üstünde kuru zemin kalmamasını garantileyecek kadar sürdü. Sürücüler, mevcut tutuş sınırlarını keşfetmek için geçiş lastikleriyle piste - Kevin Magnussen sert lastiklerle - çıktılar. Carlos Sainz seansın ikinci yarısında 3. virajın çıkışında Ferrari'sinin kontrolünü kaybederek 4. viraja doğru ilerlerken içerideki bariyerlere çarparak ikinci kırmızı bayrağa sebep oldu. İspanyol pilot ön kanadının bir kısmını kopardı ve kazadan sonra piste dönmeye çalışırken aracını bordürlere oturttu.

George Russell'ın geçiş lastikleriyle son çabası, Britanyalıyı Oscar Piastri ve Lance Stroll'ün önünde zaman tablosunun zirvesine çıkarmaya yetti.

Russell kesintili ve ıslak ilk antrenmanın zirvesindeydi Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

İlk antrenman seansı biterken ikinci seans için de yağmurun tehdit olabileceği düşünülüyordu. Ancak sonuçta bu gerçekleşmedi ve ikinci antrenman seansı başladığında pist neredeyse kurumuştu.

Logan Sargeant'ın yumuşak lastiklerle seansın başında attığı hızlı tur onun zaman tablosunun tepesine çıkmasını sağlarken, seansın ilk 20 dakikası Williams sürücüleri liderliğinde tamamlandı. Amerikalı pilot, gridin diğerlerinin orta lastiklerle çalışmalara başlamasının ardından kendilerinin ters yolda gittiğini kabul etti.

Albon orta lastiklere geçtiğinde, Sargeant'ın zaman tablosunun tepesindeki liderliğini sona erdirdi, ancak o da, yumuşak lastiklerle birkaç hızlı tur atan Yuki Tsunoda'nın gerisine düştü. Sonrasında McLaren'dan Lando Norris 1:17.706 ile zirveye çıkarken ondan sonra ise 1:17.686 ile Leclerc zirveyi ele geçirdi.

Uzun sürüşler, takımların lastik tasarrufu yapma isteğinden en çok etkilenen turlar oldu ve hafta sonunun geri kalanında neler beklenebileceğine dair oldukça bulanık bir tablo yarattı. Ayrıca, sıralama turlarında her seans için zorunlu kılınan lastik hamurları (Q1'de sert, Q2'de orta, Q3'te yumuşak), hangi bölümün en çok dikkat gerektirdiğini düşünen takımlar arasında odak farklılıkları yarattı.

Pazar günkü yarışta Budapeşte'de sıcaklıkların 30C civarına ulaşması bekleniyor. Bu durum, Hungaroring pistiyle temas ettiğinde eriyerek bir balçığa dönüşmemesi için yumuşak lastiğin yaygın olarak kullanılmasını engelleyecektir.

Örneğin Red Bull, Max Verstappen'in sıralamanın son bölümüne katılması beklendiği için onunla yumuşak lastiğe odaklandı. Sergio Perez, muhtemelen ilk antrenman seansında aldığı darbeye cevap olarak, Q3'te yer alamama serisine son vermeyi umduğu için orta lastiklerle hızlı tur attı. Diğer tarafta ise Kevin Magnussen, Haas'ın Q1'de kullanacağı bileşikte deneyim kazanmak için en sert bileşende birkaç hızlı tur attı.

Uzun sürüşlerdeki belirsizliği çözmek

Takımlar lastiklerden tasarruf etmeyi tercih ettiği için, geleneksel ön sıralarda yer alanlar zaman tablosunda yukarılarda yer alamadı ve bu durum, genelde oluşan tabloya göre belirli seviyelerde farklılıklar yarattı. Bazı durumlarda, lastiklerle ilgili cimri bir yaklaşım sergilendiği için takımlar, uzun sürüşteki lastikleri normalden daha uzun süre kullanmak durumunda kaldı.

Cuma günkü değişken hava koşullarının ardından hafta sonunun kalan bölümünde normal çalışmaların devam etmesi ve Pazar günkü yarışa kadar Budapeşte'deki sıcaklıkların 30C civarına ulaşması bekleniyor. Bu durum, yumuşak lastiğin Hungaroring pist yüzeyiyle temas ettiğinde eriyerek camembert benzeri bir balçığa dönüşmemesi için yarışta yaygın olarak kullanılmasını engelleyecek gibi görünüyor. Çoğu sürücü orta hamur üzerinde uzun turlar atmayı tercih etti. Aşağıdaki tabloda uzun turları gerçekleştirenlerin ortalama zamanları gösterilmektedir.

Orta lastiklerle yapılan uzun sürüş ortalamaları

Takım Sürücü Ortalama süre Tur sayısı 1 Alfa Romeo Bottas 1m23.368s 10 2 McLaren Norris 1m23.464s 16 3 Alpine Gasly 1m23.685s 15 4 Aston Martin Alonso 1m23.781s 14 5 Mercedes Russell 1m23.833s 9 6 Williams Albon 1m23.915s 16 7 Haas Hulkenberg 1m24.794s 19

*Ferrari, Red Bull ve AlphaTauri orta lastiklerle temsili uzun sürüşleri tamamlamadı

Alfa Romeo, karışık bir Cuma gününün göze çarpan sürprizi oldu Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alfa Romeo'nun uzun sürüş simülasyonlarındaki performansı sürpriz olsa da seans sonrasında sürücülerden gelen güçlü geri bildirimler bunun bir kısmının lastik tahsisi sınırlamalarından ziyade gerçek olduğunu gösteriyor.

Seansın ardından konuşan Valtteri Bottas, "Aracımız orta hamurla oldukça iyi çalışıyor gibi görünüyordu. Kullandığımız tek bileşen buydu. Ve evet, bugün aracımızda iyi çalıştılar. Yarın sert ve yumuşak lastiği de göreceğiz. Ama en azından bugün, araç için olumlu olan şey, genel olarak gerçekten dengeliydi ve bu da bu tür bir pistte virajlara saldırmaya yardımcı oldu. Bu yüzden tur zamanının da yarı yarıya iyi olduğunu düşünüyorum."

"Bana göre burada biraz daha rekabetçi olabiliriz gibi görünüyor. Yavaş hızlarda aracın dengesi burada gerçekten iyi gibi görünüyor. Burada sadece birkaç yüksek hızlı viraj var ve denge aslında iyi. Bu yüzden bu pistin bize biraz daha uygun olabileceğini düşünüyorum ama yarın göreceğiz." dedi.

Takımlar Şampiyonası'nda yedincilik mücadelesinde son zamanlarda Williams'a geçilen Alfa Romeo, bu aşamada İngiliz takımına çok gerçek bir tehdit sağlama şansına sahip görünüyor. Doğal olarak, sıralamada bir miktar gerileme olacaktır ancak sürücüleri sıralama turlarında bu dengeden en iyi şekilde yararlanabilirse, Alfa sollamanın oldukça zor olduğu bir pistte güzel fırsat yakalayabilir.

McLaren'in hızı da güçlü görünüyordu ancak takımın MCL60'ın düşük hız koşullarındaki genel performansı konusunda bazı endişeleri olabilir. Norris'in stinti yine de genel olarak etkileyiciydi. Norris, en uzun sürüşünün yaklaşık yarısında 1:23'lerin altında rahat bir şekilde yer aldı ve Piastri'nin de yedi turluk stintteki ortalama zamanı 1:23.640 idi ancak Piastri'nin ortalaması, takım arkadaşının ortalamasından 0.2 sn kadar yavaş kaldı.

Mercedes orta lastiklerle sürüşünü birinci antrenman seansında aracına taktığı setle gerçekleştirdi ancak Perez'in sebep olduğu kırmızı bayrak seansında yağmur başlamadan önce, o lastik seti neredeyse hiç bozulmamıştı. Her şeye rağmen, lastikler mutlak performanslarının zirvesinde değildi ve bu da genel çalışma planlarını biraz engelledi.

George Russell, "Dürüst olmak gerekirse çok kötü hissetmedim. Baştan sona sadece bir set lastik kullandığımız için açıkçası herkesten çok farklı programlar uyguluyorduk. O da 1. seansta kullandığımız lastiklerden bir setti. Dolayısıyla, tur zamanları gerçek bir temsil sunmuyor ve eminim yarın daha iyi olacak. Ama yine de gelişmeye odaklanmış durumdayız."

Russell ikinci antrenmanda zaman çizelgesinin en altına düştü, ancak çalışma planları bu sonucu büyük ölçüde belirledi Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Her zaman hafta sonu ilerledikçe daha iyi olma eğiliminde olduğumuzu biliyoruz, ki bu da olması gereken doğru yoldur. Bu tek seansta bile öğrendiğimiz birkaç ilginç şey vardı, bakalım bu gece neler yapabileceğiz." dedi.

Red Bull ve Ferrari yumuşak lastik üzerinde pek de temsili olmayan uzun sürüşler gerçekleştirdi ancak ilk sıradaki takım, Verstappen'in dokuz turluk stintinde biraz daha hızlıydı. Leclerc'in 1:23.547 ve Carlos Sainz'ın 1:23.850'lik ortalamalarına kıyasla Hollandalı'nın ortalama stinti 1:23.335 olarak hesaplandı.

Pilotlar seanslar içerisinde sınırlı sürüş yapmayı pek sevmezler. Bu yüzden, bugünkü sıralamalar öncesinde ince ayarların yapılması, Hungaroring pistinin dar virajlı ve zorlu ortamında özellikle çok önemli olacak. Red Bull şüphesiz Pazar günkü yarışa favori olarak girecek. Ancak, eğer farklı bir takım kaostan faydalanabilir ve Verstappen'i pole pozisyonunda geçebilirse, o zaman mevcut galibiyet serisini uzatmak için yapması gereken daha fazla iş olacak.