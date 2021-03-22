Macaristan yeni bir pist inşa ediyor

1986 yılından bu yana Formula 1'e ev sahipliği yapan Macaristan'daki tüm yarışlar Hungaroring pistinde gerçekleşti ve en az beş yıl daha yarışların burada kalması planlanıyor.

Ancak ülkede ikinci bir pist inşa edilmesine karar verildi ve yeni pist Macaristan'ın en büyük ikinci şehri olan Debrecen'de olacak.

Başlangıç için bu pistte MotoGP yarışlarının düzenlenmesi bekleniyor. Ancak Hungaroring'in F1'le olan kontratının 2027 sonunda bitmesiyle beraber, Debrecen'de ilk F1 yarışı için bazı çalışmalar yapılacak gibi görünüyor.

Yenilik ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovic, "Dorna'ya, teklifimizi kabul ettikleri için minnettarız. MotoGP'ye tamamen yeni bir tarz getirecek tamamen yeni bir pist inşa edeceğiz."

"Yatırım oldukça önemli olacak, fakat iş modeline baktık ve buna değeceğine karar verdik. Bu açıdan bizim için uygun maliyetli bir yatırım olacak." dedi.

İtalyan Dromo şirketi tarafından geliştirilen pist, yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda olacak ve içerisinde 15 viraj barındıracak. Pistin çeşitli bölümlerinde inişler ve çıkışlar bulunuyor olacak.

Kaçış alanları ve diğer standartlar, FIA'nın ihtiyaç duyduğu standartlara uygun şekilde tasarlandı. Yine de gelecekte Formula 1 yarışına ev sahipliği yapması için gerekli lisansı almaları gerekiyor.

MotoGP pisti, Hajdúnánás, Macaristan 1 / 6 Fotoğraf: Látványtervek: BORD Építész Stúdió (Homologue, Ölbey Zoltán) MotoGP pisti, Hajdúnánás, Macaristan 2 / 6 Fotoğraf: Látványtervek: BORD Építész Stúdió (Homologue, Ölbey Zoltán) MotoGP pisti, Hajdúnánás, Macaristan 3 / 6 Fotoğraf: Látványtervek: BORD Építész Stúdió (Homologue, Ölbey Zoltán) MotoGP pisti, Hajdúnánás, Macaristan 4 / 6 Fotoğraf: Látványtervek: BORD Építész Stúdió (Homologue, Ölbey Zoltán) MotoGP pisti, Hajdúnánás, Macaristan 5 / 6 MotoGP pisti, Hajdúnánás, Macaristan 6 / 6