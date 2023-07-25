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Macaristan pisti, AlphaTauri'nin Ricciardo'ya zarar verebilecek yanlarını maskelemiş

AlphaTauri, viraj girişlerindeki zayıflıkların Macaristan'da maskelendiğini ve bunun da Daniel Ricciardo'nun daha iyi bir performans sergilemesine yol açtığına inanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Red Bull'dan AlphaTauri'ye kiralanan Ricciardo, Budapeşte'de gerçekleştirilen yarışta, Nyck de Vries'in yerine ilk mücadelesine çıktı.

De Vries'in AT04'te zorlandığı alanlardan birisi aracın viraj girişlerindeki zayıflığıydı, ki bu McLaren'daki sıkıntılı döneminde Ricciardo'nun da başını ağrıtan bir problemdi.

Fakat Avustralyalı pilot, Macaristan'daki ilk sıralama turlarında Yuki Tsunoda'yı geçti ve pazar günü de Zhou Guanyu'nun temasıyla geriye düşmesine rağmen 13. sırada finiş gördü.

Ancak AlphaTauri'nin şef pist üstü mühendisi Jonathan Eddolls'a göre, Hungaroring'in sıcak ve virajlı yapısı aracın pek çok sorununu maskeledi.

Yarıştan önce Motorsport.com'a konuşan Eddolls, AlphaTauri'nin viraj girişindeki zayıflığının devam edip etmediği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Aslında bu hafta sonu bizi etkileyen en büyük şeylerden birisi bu değildi çünkü yol tutuş ve yere basma gücü bunu maskeledi. Burada böyle bir sorun olmadı."

"İlginç şekilde burada maksimum yere basma gücüne ve çok yumuşak lastiklere sahip oluyoruz. Ayrıca, burada pist özellikleri nedeniyle basınç da sezonun en düşük seviyesinde oluyor."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ancak Eddolls'a göre, takımın tabanda yaptığı değişiklikler ve yeni ön ve arka kanadı içeren güncelleme paketi bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.

Eddolls, "Güncellemeler bunu çözmeyi amaçlıyor fakat henüz düzelttiğimizi söyleyemem, bu yüzden bunu çözmek için çabalamaya devam edeceğiz." dedi.

34 yaşındaki Ricciardo'nun araç davranışına dair önemli bir zayıflık veya eksiklik bildirmediğini söyleyen Eddolls, aerodinamik anlamda daha fazla yere basma gücüne ihtiyaç duyduklarını gizlemiyor.

"Şu ana kadar Daniel'den aldığımız geri bildirimlerin olumlu olması, izlediğimiz yönü doğrular nitelikte. Bence daha fazla yere basma gücüne ihtiyacımız var."

"Hepimizin bildiği gibi Daniel de, en iyi takımlara kıyasla biraz yere basma gücü eksikliğimiz olduğunu söyledi."

"Ancak şu ana kadar zayıf olduğumuz büyük alanlardan bahsetmedi, sadece rekabetçi olmak için biraz daha yere basma gücüne ihtiyacımız var."

Ricciardo hem önü açık hem de trafikte gittiği yarışın ardından araçla ilgili pek çok şey öğrendiğini ekliyor.

Ricciardo "Evet, bu gerçekten önemliydi."

"Çok daha cesaret kırıcı bir yarış olabilirdi, belki de cevaplanması gereken birçok soru oluşurdu."

"Tempo yakalamak, temiz havaya çıkmak, birkaç hata yapmak, bunlardan öğrenmek, aracın neyi sevip neyi sevmediğini bilmek güzeldi."

"Yarıştan çok şey öğrendiğimi düşünüyorum." dedi.

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Haas pilotları pazar günü geride kalmayı "bekliyormuş"

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