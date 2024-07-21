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Formula 1 Macaristan GP

Macaristan Grand Prix'sinde günün pilotu Oscar Piastri

Macaristan Grand Prix'sinde günün pilotu Oscar Piastri oldu.

Rümeysa Öztürk
Oscar Piastri, McLaren MCL38, on the grid with mechanics

Oscar Piastri, McLaren MCL38, on the grid with mechanics

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Macaristan GP'sine ikinci sıradan yarışa başlayan McLaren pilotu Oscar Piastri, bir süre yarışı lider götürdü. Yarışın son turlarına doğru Piastri ve Norris arasında liderlik mücadelesi bulunuyordu. 

Norris, Piastri'ye karşı yaklaşık 5sn'lik bir fark açtı. Ancak Piastri, son iki turda Norris'i geçti ve Macaristan GP'sini kazanan sürücü oldu.  

Oscar Piastri gösterdiği bu müthiş performans sonrasında, bu yıl ilk kez günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix                                                                                                           Günün Pilotu
 Bahrain Bahreyn                                                                                                        Carlos Sainz
Saudi Arabia Suudi Arabistan                                                                                         Oliver Bearman 
Australia Avustralya
                                                                                                                                Carlos Sainz
China Çin
                                                                                                                                Lando Norris 
United States Miami
                                                                                                                                Lando Norris
Italyİ mola
                                                                                                                                 Lando Norris
Monaco Monako
                                                                                                                                 Charles Leclerc
Canada Kanada                                                                                                            Lando Norris
                                                                                                                                 
United Kingdom Birleşik Krallık                                                                                               Lewis Hamilton
Hungary Macaristan                                                                                                      Oscar Piastri

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