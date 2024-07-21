Macaristan Grand Prix'sinde günün pilotu Oscar Piastri
Macaristan Grand Prix'sinde günün pilotu Oscar Piastri oldu.
Oscar Piastri, McLaren MCL38, on the grid with mechanics
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Macaristan GP'sine ikinci sıradan yarışa başlayan McLaren pilotu Oscar Piastri, bir süre yarışı lider götürdü. Yarışın son turlarına doğru Piastri ve Norris arasında liderlik mücadelesi bulunuyordu.
Norris, Piastri'ye karşı yaklaşık 5sn'lik bir fark açtı. Ancak Piastri, son iki turda Norris'i geçti ve Macaristan GP'sini kazanan sürücü oldu.
Oscar Piastri gösterdiği bu müthiş performans sonrasında, bu yıl ilk kez günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix Günün Pilotu
|Bahreyn Carlos Sainz
|Suudi Arabistan Oliver Bearman
| Avustralya
Carlos Sainz
| Çin
Lando Norris
| Miami
Lando Norris
|İ mola
Lando Norris
| Monako
Charles Leclerc
| Kanada Lando Norris
|Birleşik Krallık Lewis Hamilton
|Macaristan Oscar Piastri
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