Macaristan GP'sine doğru: Son beş yarışta neler yaşandı?

Duvarsız Monako, Hungaroboring... bunlar yavaş virajları ve geçişe elverişsizliğiyle ünlü Macaristan GP'sine ev sahipliği yapan Hungaroring pistine verilen bazı lakaplar.

Ancak işin doğrusu, bu pist bizi hayal kırıklığına uğratmıyor, hatta son beş yıla bakıldığında tek bir sıkıcı yarış bile izlememişiz.

Biz de bu yarışları ve olup bitenleri derledik. Uzun bir yazı oldu, ancak değecektir. İyi okumalar!

2018 Macaristan GP: Hamilton rahatça kazanıyor, farkı açıyor

Bu yarış aşırı heyecanlı geçmese ve bir Ferrari galibiyetine sahne olmasa bile Ferrari taraftarları tarafından iki sebepten ötürü hatırlanacaktır: ilki, yarıştan bir süre önce Sergio Marchionne'nin vefat etmesi, ikincisiyse henüz bir hafta önce Sebastian Vettel'in Almanya'da yaptığı ünlü kaza.

Marchionne'nin vefatı takımda yeniden yapılanma devrini resmen kapatırken, takım iki aracın da ön burnuna siyah bir şerit yerleştirerek eski patronunu andı.

Sıralama turları öncesi favori Ferrari idi, ancak Q2'de gelen yağmur her şeyi değiştirdi ve kaygan zeminde daha iyi yol tutuşu yakalamayı başaran Mercedes ilk çizgiyi kapattı! Pole pozisyonu Lewis Hamilton'a, ikinci sıra Valtteri Bottas'a gitmişti. Onları uzun süre sonra takım arkadaşını geçen Kimi Raikkonen ve Vettel izlemişti.

Dördüncülüğe düşmenin dezavantajını atmak isteyen Vettel yarışa soft lastik ile başlarken, diğer üçlü ultra soft tercih etmişti, Vettel buna rağmen çok iyi bir start almayı ve ilk sektör bitmeden takım arkadaşını geçmeyi başardı.

İyi bir tempo tutturan Vettel için pit stoplarda ikincilik oldukça mümkündü, ancak Ferrari'nin geç pit planları trafiği hesaba katamamaları nedeniyle suya düştü ve Vettel pitten çok az farkla üçüncü çıktı.

Yaklaşık 30 tur Bottas'ı kovalayan Vettel 65. turda rakibini geçti, ancak geçiş esnasında Bottas ile temas yaşadı -bu temas, Bottas'ın ön kanadını kıracak, kendisinin hem Raikkonen'e, hem de son tur Daniel Ricciardo'ya geçilmesine yol açacaktı.

Podyum mücadelesinde bunlar olurken Hamilton en önde rahatça galip geldi ve Macaristan'daki altıncı galibiyetine ulaşarak puan farkını 24'e çıkarmayı başardı. Vettel ve Raikkonen podyumu tamamladı.

Bir diğer detay ise Pierre Gasly'nin altıncılığa ulaşarak Monako'dan sonra bir kez daha etkilemesiydi, kendisi bu yarıştan bir hafta sonra gelecek sezon için Red Bull koltuğunu kapacaktı.

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Parc ferme ve Sebastian Vettel, Ferrari Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

2019 Macaristan GP: Hamilton ekstra pit yaparak kazanıyor

Şu anda Max Verstappen'in arka arkaya pole pozisyonları alması insanlara normal geliyor, ancak bir zamanlar kendisinin bir türlü pole pozisyonu alamaması geyik malzemesiydi.

Karşısına çıkan birçok fırsatı tepen Verstappen, galibiyete ulaştığı 2019 Almanya GP'sinden bir hafta sonra şeytanın bacağını kıracak ve kariyerinin ilk pole pozisyonuna ulaşacaktı. Verstappen'i Bottas, Hamilton, Charles Leclerc ve Vettel takip ediyordu.

Yarış başladığında Verstappen yerini korumuş, Bottas üçüncü virajda blokaj yaşayarak Hamilton'a geçilmişti. Kısa süre sonra Leclerc'e de geçilen Bottas, bu mücadele esnasında ön kanadının kırılması sebebiyle pite geldi ve orta gruba geriledi. Yarış boyunca bir daha ön grubu yakalayamayacaktı.

Hamilton ikinciliği aldıktan sonra önce biraz geride kaldı, sonrasında ise Verstappen ile benzer bir tempo tutturmayı başardı. Amacı geç pitle avantaj yakalayabilmekti.

Verstappen 26. turda pite girdi, Hamilton ise ilk bölümü 6 tur daha uzatarak 32. tura kadar bekledi. İki isim de pit yaptıktan sonra fark sadece 3.3 saniyeydi.

Beş turda farkı kapatan Hamilton, 38. tur başlarken rakibinin yanına kadar geldi ve ikili ilk sektörde sıkı bir mücadeleye tutuştu. Galip gelen taraf ise mümkün olan tüm çizgileri kapatan Verstappen idi.

49. turda risk almaya karar veren Mercedes, Lewis Hamilton'ı ikinci kez pite çağırdı. Amaç, son 6-7 tura girerken lastikleri bitecek Verstappen'i taze lastiklerle yakalayabilmekti.

Mercedes'in bu planı ilk beş tur tutacak gibi değildi, ancak sonrasında hem Hamilton lastikleri ısıttı, hem de Verstappen'in lastikleri tahmin edildiği üzere tükendi.

Bitime sadece dört tur kala ilk virajda atağını yapan ve liderliğe yükselen Hamilton kısa sürede farkı açmayı başararak zafere ulaştı. Ekstra pit, Mercedes'e önemli bir zafer getirmişti.

Verstappen geçildikten sonra pite girerek lastikleri değiştirdi ve yarışın en hızlı turunu atarak ikinci oldu. Üçüncü sırada ise tıpkı Hamilton gibi ekstra pitle Leclerc'i geçen Vettel yer aldı, kendisi 60 saniye gerideydi!

Pierre Gasly ise yarış içinde Verstappen'den tur yedi. Bu, Red Bull'un sabrını taşırdı ve sonraki hafta bir değişiklik yaparak Gasly'nin yerine Alex Albon'u getirdi.

Podyum: James Vowles, Motorsport Strateji Direktörü, Mercedes AMG F1 ve yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

2020 Macaristan GP: Hamilton arka arkaya üçüncü kez galip

Normalde sezon ortasında izlediğimiz Macaristan, 2020 sezonunda pandemi nedeniyle sezonun üçüncü yarışı konumundaydı.

Sıralama turlarında Mercedes rahattı, Lewis Hamilton ile pole pozisyonu, Valtteri Bottas ile ikinci sıra geldi. Üçüncü ve dördüncü sırada Mercedes W10'u kopyaladığı söylenen Racing Point pilotları yer almaktaydı. Ferrari 5-6 olurken, hayal kırıklığı yaşayan Verstappen yedinci sırada kaldı.

Yarış öncesi beklentiler büyüktü, nitekim pist hafif de olsa ıslaktı ve herkes ıslak zemin lastikleriyle başlıyordu. Dahası, Max Verstappen ısınma turları esnasında kaza yaparak süspansiyon kırmıştı.

Ancak çok hızlı bir çalışma gerçekleştiren Red Bull aracı tamir etmeyi başardı, formasyon turunda da pistin kurumaya başladığı görüldü.

Formasyon turu biterken iki isim pite yöneldi: Haas pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen. Bu ikili kuru zemin lastiklerine geçerek risk aldılar.

Start sorunsuz geçildi, Hamilton yerini korurken, Bottas biraz erken kalktığı için tekledi ve altıncılığa kadar geriledi. Lance Stroll ikinci, tam dört sıra kazanan Verstappen üçüncüydü.

Dört tur sonra pist daha da kurudu ve herkes pite yöneldi, ancak bu dört turda büyük avantaj kazanan Haas pilotları kendilerini 3. ve 4. sıralarda bulmuşlardı!

Kuru zemin lastiklerine geçildikten sonra yarış nispeten sakin ilerledi, Hamilton yarış boyunca liderliğini korurken, Verstappen kısa süre içinde Stroll'ü geçerek ikinciliği aldı, Bottas da rahatça aradan sıyrılarak üçüncülüğe kadar yükseldi.

Sonrasında ön grupta başka değişiklik olmadı, böylece Hamilton bu pistte arka arkaya üçüncü kez kazandı, o sezona damgasını vuran HAM-VER-BOT podyumunu da ikinci kez izledik.

Yarışın hayal kırıklığı Ferrari oldu, 5-6 başlayan takım Vettel ile altıncı olurken, kötü bir stratejinin ardından Leclerc ile 11. olarak puan alamadı. Takım, çok ama çok uzun süre sonra ilk defa saf hız eksikliği nedeniyle puansız kalmıştı.

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2021 Macaristan GP: Startta ortalık karıştı, Esteban Ocon kazandı

F1 dünyası bu yarıştan önceki iki hafta boyunca ciddi anlamda çalkalanmaktaydı, nitekim Silverstone'daki Hamilton-Verstappen teması halen insanların aklındaydı.

Sıralama turlarında sürpriz yoktu, Mercedes bir kez daha ilk çizgiyi kapatmış, onu Verstappen ve Perez izlemişti. O sene sıralama turlarında parlayan Gasly beşinci, kimsenin dikkat etmediği Esteban Ocon ise sekizinci sıradaydı.

Bir önceki sene olduğu gibi ıslak zeminde başlayan yarışın startında tam anlamıyla kan gövdeyi götürdü. Kötü bir start alan Bottas, ilk viraja gelirken frenleyemedi ve kendisini geçen Norris'e arkadan çarptı!

Temas zincirleme bir kazaya yol açtı, nitekim o sırada Max Verstappen ve Sergio Perez virajı genişten dönmektelerdi, kontrolü kaybeden Norris de bu ikiliyle temas etti!

Bottas'ın başlattığı kaza zincirinin ardından Norris, Perez ve bizzat Bottas'ın kendisi yarış dışı kalmış, Verstappen'in aracı büyük hasar görmüş, Daniel Ricciardo da spin atmıştı.

Ancak bununla da bitmiyordu, ilk virajın iç kısmında da aşırı iyimser bir atak deneyen Stroll, çoktan dönmeye başlayan Leclerc'e çarpmış, hem onu, hem de kendisini yarış dışı bırakmıştı.

İlk turunda beş pilotun yarışa veda etmesinin ardından kırmızı bayrak çıktı ve araçlar pistten çekildi, bu sırada yağmur da dinmeye başlamıştı.

Yarış yeniden başladığında karşımızda Hamilton-Ocon-Vettel-Nicholas Latifi-Yuki Tsunoda gibi absürd bir sıralama vardı, pist de kurumaya başlamıştı. Bunun üzerine yeniden start öncesi tüm isimler pite yöneldiler, ancak bir isim pistte kalmayı seçti: Hamilton!

Hamilton'ın tek başına start aldığı tarihi bir görüntü ile yarış yeniden başladı, Mercedes henüz o an pite girmeme kararının yanlışlığını gördü ve bir tur sonra Hamilton'ı kuru zemin lastiklerine geçirdi -ancak artık son sıraya gerilemişlerdi!

Bunun üzerine Ocon kariyerinde ilk kez liderliğe yükseldi, onu Vettel, Latifi ve Tsunoda takip etmekteydi. Latifi'nin Tsunoda'ya sıkı savunması, Ocon ve Vettel'in farkı açmasını sağladı.

Vettel 37, Ocon 38. turda pite geldiler, herhangi bir yer değişimi olmadı Vettel yavaş bir pit olmasaydı Ocon'u erken pitle avlayabilecek durumdaydı.

Sonraki 30 tur boyunca Vettel rakibini yakından takip etti, ancak Ocon liderlik baskısını çok iyi yöneterek kariyerinin ilk zaferine ulaştı!

Vettel damalı bayrağa ikinci sırada ulaşsa da yarıştan sonra aracında yakıt numunesi kalmadığı için diskalifiye edildi, böylece ikincilik yükselen Hamilton'a, üçüncülük ise Carlos Sainz'a gitti.

Aslında Hamilton bu yarışı kazanabilirdi, ancak beşinci sıradaki Fernando Alonso'yu geçmeye çalışırken çok vakit kaybetti ve üçüncülükle yetindi. Alonso, takım arkadaşına zaferi getirmişti diyebiliriz.

Uzun süredir puana hasret kalan Williams da Latifi ile yedi, Russell ile sekizinci olarak çifte puanla ilk ona döndü.

Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, on the podium with his trophy Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

2022 Macaristan GP: Verstappen şeytanın bacağını kırıyor

Geçtiğimiz dört yarış boyunca Verstappen'in galibiyetleri ve pole pozisyonlarını kaybetmesini izledik, kendisi Macaristan'da bir türlü istediğini elde edememişti -ancak bu kez kendisini galibiyete rahatça taşıyabilecek bir aracı vardı.

Ancak sıralama turlarında herkes büyük şok yaşadı ve bir tane bile mor sektör derecesine sahip olmayan George Russell pole pozisyonuna ulaştı! Bu, hem kendisinin kariyerinin, hem de Mercedes'in o sezonki ilk pole pozisyonuydu.

Russell'ı Sainz, Leclerc ve Norris takip etmiş, ilk turunda yedinci sırayla yetinen Verstappen ise son turu öncesi bir problem yaşayarak 10. sıraya kadar gerilemişti! Hamilton da son turunda sıkıntı yaşayan bir diğer isimdi, o da yedincilikle yetindi.

Yarış başladığında ilk dörtte bir değişiklik yoktu, Hamilton ise ilk virajda Alonso'ya çok sıkı savunma yapan Ocon'dan faydalanarak beşinciliği almayı başarmıştı.

Russell 16. turda pite geldi, 22. turda ise ikinciliğe yükselmeyi başaran Leclerc onu takip etti. Geç pit sayesinde avantaj kazanan Leclerc, 31. turda pist üstünde liderliği almayı başardı.

40. tur civarı üç isim pite geldi: Leclerc, Russell ve yükselişe geçerek dördüncülüğe kadar çıkan Verstappen. Burada kritik olan, Ferrari'nin Leclerc'e sert hamur takmasıydı.

Bütün hafta sonu herkesi hayal kırıklığına uğratan sert hamur, Leclerc'in de başını yakacak ve kendisinin pitlerde Russell'ı da avlayan Verstappen'e geçilmesine sebep olacaktı!

42. turda alışılmadık bir olay yaşandı ve Verstappen son sektör çıkışında spin attı! Bu spin, Verstappen'in liderliğine mal oldu.

Ancak yine de kendisinin temposu halen çok yüksekti, sadece üç tur sonra Leclerc'i yeniden geçerek bunu kanıtladı.

Öndeki Hamilton-Sainz ikilisinin de ikinci kez pite girmesiyle birlikte Verstappen, 10. sıradan başladığı ve spin attığı yarışta liderliğe yükseldi, bir daha da bırakmayarak Macaristan'daki ilk zaferine ulaştı!

İkinci sıra geç pit yaparak avantaj sağlayan Hamilton'a gitti, podyumun son basamağında ise yarış temposunda eksikleri olduğu görülen Russell yer aldı.

Leclerc ise sert hamurlarla o kadar yavaşladı ki, günün sonunda altıncılıkla yetinmek zorunda kaldı. Böylece Verstappen, şampiyonluk yolunda farkı 17 puan daha açtı.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool